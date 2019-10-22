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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۲۶

مدیرکل راهداری کرمانشاه مطرح کرد:

تردد بیش از ۵۸۸ هزار دستگاه خودرو در محورهای کرمانشاه

تردد بیش از ۵۸۸ هزار دستگاه خودرو در محورهای کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از تردد بیش از ۵۸۸ هزار دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی روز گذشته بیست و نهم مهر ماه ۲۰۰ زائر اربعین مرز خسروی را به مقصد عراق ترک کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه بیان داشت: همچنین روز قبل شاهد ورود سه هزار زائر از مرز خسروی به کشور بودیم.

کرمی گفت: مجموعا ۵۸۸ هزار و ۱۱۱ دستگاه وسیله نقلیه در سطح محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه تردد داشتند که از این تعداد ۴۷۷ هزار و ۵۶۸ دستگاه وسیله نقلیه سبک و ۱۱۰ هزار و ۵۴۳ وسیله نقلیه سنگین بوده است.

وی افزود: بیشترین تردد با ۳۴ هزار و ۵۶۸ دستگاه وسیله نقلیه در محور کرمانشاه-بیستون و کمترین تردد با یک هزار و ۱۳۴ دستگاه وسیله نقلیه در محور گیلانغرب-سرپلذهاب انجام شده است.

کرمی عنوان کرد: همچنین در روز گذشته یک هزار و ۹۶۳ دستگاه وسیله نقلیه در محور قصرشیرین-خسروی تردد داشته اند.

کد مطلب 4752872

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