محمدیان و محبی به دیدار فینال راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های دو وزن پایانی کشتی آزاد هفتمین دوره بازی های نظامیان جهان از صبح امروز (سه شنبه) در شهر ووهان چین در حال برگزاری است که محمدحسین محمدیان و یدالله محبی نمایندگان کشورمان در اوزان ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند.



در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدحسین محمدیان در کشتی نخست با نتیجه با نتیجه ۱۳ بر ۲ مقابل آندری ولاسوف از اوکراین پیروز شد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر صفر محمد فردج از الجزایر را مغلوب کرد و در مرحله نیمه نهایی نیز ولادیسلاو بایتسایف قهرمان اروپا از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. محمدیان در دیدار فینال به مصاف الکساندر هوشتین دارنده مدال نقره اروپا از کشور بلاروس می رود.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یدالله محبی در مبارزه نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر ویتالی پاسنیاک از کشور بلاروس را مغلوب کرد. وی در دور بعد ژی وی دنگ از کشور چین را با نتیجه ۳ بر یک از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. محبی در این مرحله نیز با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل یوانیس کارگیوتاکیس از کشور یونان پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. محبی در دیدار فینال به مصاف طاها آکگول قهرمان المپیک و جهان ترکیه می رود.



رقابت های فینال اوزان فوق بعد از ظهر امروز برگزار می شود.

در روز نخست این مسابقات (دیروز) نیز احمد بذری در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت و مهران شیخی در وزن ۶۵ کیلوگرم از دور رقابت ها کنار رفت.

این مسابقات در ۶ وزن المپیکی برگزار می شود که هر کشور مجاز به شرکت با ۴ کشتی گیر در هر رشته است.