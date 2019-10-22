بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت: با توجه به شرایط جامعه قطعا بحث افزایش قیمت بنزین تا پایان سال منتفی است.

وی با بیان اینکه باید برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی زیرساخت‌ها و شرایط جامعه را در نظر گرفت، ادامه داد: در فضای فعلی کشور، افزایش قیمت بنزین امری محال است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه شرایط پذیرش چنین تصمیمی را ندارد، تصریح کرد: تورم و گرانی از دلایل بسیار مهمی است که بحث افزایش قیمت بنزین را منتفی می‌کند.

نعمتی خاطر نشان کرد: شرایط برای افزایش قیمت بنزین فراهم نیست و بر این اساس بعید است که اتفاقی در زمینه افزایش قیمت بنزین صورت گیرد.