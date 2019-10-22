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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۲

پلتفرمی که ۱.۶ ترابایت محاسبه را در یک ثانیه ممکن می کند

پلتفرمی که ۱.۶ ترابایت محاسبه را در یک ثانیه ممکن می کند

شرکت ان ویدیا یک پلتفرم ویژه را برای استفاده در ابررایانه ها تولید کرده که انجام محاسباتی با حجم ۱.۶ ترابایت را در تنها یک ثانیه ممکن می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این پلتفرم ابررایانه ای جدید ای جی ایکس اج نام دارد و استفاده از آن در کنار نرم افزار CUDA-X ان ویدیا و پردازنده های گرافیکی مورد تایید این شرکت موجب افزایش قابل توجه توان پردازش ابررایانه ها می شود.

پلتفرم مذکور با خدمات آنلاین آزور مایکروسافت و همین طور برنامه های هوشمند طراحی شده برای استفاده بر روی آزور سازگاری دارد و انتظار می رود شرکت هایی مانند وال مارت، سامسونگ و بی ام و نیز از آن استفاده کنند.

کاربرد این پلتفرم هم استفاده از خدمات هوش مصنوعی را تسهیل می کند و هم پردازش حجم زیادی از داده ها برای ارائه خدماتی همچون خرید آنلاین و غیره را آسان تر می کند تا مشکلی برای کاربران ایجاد نشود. علت استقبال فروشگاه زنجیره ای وال مارت از این پلتفرم نیز همین است.

سامسونگ هم قصد دارد نیمه هادی های جدید سازگار با پلتفرم یادشده را تولید کند و بی ام و نیز از آن برای پردازش سریع داده های به دست آمده از دوربین ها و حسگرهای خودکار خودروها بهره خواهد گرفت.

کد مطلب 4752876

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