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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۲۱

معاون متوسطه آموزش و پرورش استان یزد خبر داد:

کسب ۴ مدال توسط دانش‌آموزان یزدی در المپیادهای علمی کشور

کسب ۴ مدال توسط دانش‌آموزان یزدی در المپیادهای علمی کشور

یزد ـ معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از کسب چهار مدال توسط دانش آموزان استان یزد در المپیادهای علمی کشور خبر داد.

سیدعلی کارآموز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری المپیادهای علمی در سطح ملی اظهار داشت: دانش آموزان استان یزد در المپیاد زیست شناسی و کامپیوتر خوش درخشیدند و توانستند چهار مدال افتخار برای استان کسب کنند.

وی عنوان کرد: در مجموع ۱۱ دانش آموز از استان یزد در این المپیادهای علمی شرکت کردند که شاهد درخشش چهار نفر آنها هستیم.

کارآموز بیان کرد: محمدمهدی گل‌بخش از دبیرستان شهید صدوقی و سیده آتنا مدرسی از دبیرستان فرزانگان توانستند در المپیاد علمی زیست شناسی، مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کنند.

معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد یادآور شد: محمد آقایی میبدی و امیرمحمد خدایی نیز از دبیرستان شهید رحیمی‌فر، مدال برنز المپیاد کامپیوتر را به دست آوردند.

کارآموز یادآور شد: شش نفر دیگر از دانش آموزانی که در این المپیادها شرکت کردند،‌ گواهی حضور در این المپیاد را کسب کردند.

کد مطلب 4752891

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