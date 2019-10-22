سیدعلی کارآموز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری المپیادهای علمی در سطح ملی اظهار داشت: دانش آموزان استان یزد در المپیاد زیست شناسی و کامپیوتر خوش درخشیدند و توانستند چهار مدال افتخار برای استان کسب کنند.
وی عنوان کرد: در مجموع ۱۱ دانش آموز از استان یزد در این المپیادهای علمی شرکت کردند که شاهد درخشش چهار نفر آنها هستیم.
کارآموز بیان کرد: محمدمهدی گلبخش از دبیرستان شهید صدوقی و سیده آتنا مدرسی از دبیرستان فرزانگان توانستند در المپیاد علمی زیست شناسی، مدال برنز این رقابتها را از آن خود کنند.
معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد یادآور شد: محمد آقایی میبدی و امیرمحمد خدایی نیز از دبیرستان شهید رحیمیفر، مدال برنز المپیاد کامپیوتر را به دست آوردند.
کارآموز یادآور شد: شش نفر دیگر از دانش آموزانی که در این المپیادها شرکت کردند، گواهی حضور در این المپیاد را کسب کردند.
نظر شما