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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۲۶

آرادان لرزید/ قدرت زلزله ۳.۴ ریشتر

آرادان لرزید/ قدرت زلزله ۳.۴ ریشتر

آرادان- فرماندار آرادان گفت: زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۴ درجه در مقیاس ریشتر این شهرستان در غرب استان سمنان را لرزاند.

مجتبی بور بور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید وقوع خبر زمین لرزه در آرادان، بیان کرد: این زلزله به دلیل میزان اندک، خساراتی برجای نگذاشته است.

وی با بیان اینکه این زلزله در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده است، افزود: این زمین لرزه در ساعت پنج و ۳۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه صبح امروز به وقت محلی رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه هایی که در رده قدرت سه ریشتری قرار دارند بعضاً حتی از سوی انسان احساس هم نمی شوند لذا از جانب آن ها، خطری انسان را تهدید نمی کند.

آرادان در نزدیکی گرمسار قرار دارد.

کد مطلب 4752896

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