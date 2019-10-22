آرادان لرزید/ قدرت زلزله ۳.۴ ریشتر

مجتبی بور بور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید وقوع خبر زمین لرزه در آرادان، بیان کرد: این زلزله به دلیل میزان اندک، خساراتی برجای نگذاشته است.

وی با بیان اینکه این زلزله در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده است، افزود: این زمین لرزه در ساعت پنج و ۳۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه صبح امروز به وقت محلی رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه هایی که در رده قدرت سه ریشتری قرار دارند بعضاً حتی از سوی انسان احساس هم نمی شوند لذا از جانب آن ها، خطری انسان را تهدید نمی کند.

آرادان در نزدیکی گرمسار قرار دارد.