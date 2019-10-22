هوای مشهد در مرز شرایط ناسالم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۹۸ در شرایط سالم قرار دارد.

بر اساس این گزارش، مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های الهیه ، امامیه،لشگر، چمن، کریمی و خیام شمالی درشرایط ناسالم برای گروه های حساس و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط قابل قبول می باشد.

گفتنی است، بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در الهیه با عدد شاخص ۱۱۷ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.