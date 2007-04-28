کودکان تنها شخصیت ضعیف تری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، تا باورها و درک فرد از محیط پیرامون و اجتماع کامل نشود شخصیت کاملی نخواهد داشت و برای سلامت این روند تکمیل شخصیت نیز باید فرد از دوران کودکی وارد محیط های اجتماعی شود و با دیگران تعامل داشته باشد.

از سوی دیگر وقتی وارد اجتماع شود با واقعیت ها و نه آرمان ها روبرو می شود و این امر در شکل گیری ارزشها و اهداف و باورهایش نقش قابل ملاحظه ای دارد.

روانشناسان معتقدند وقتی افکار تکرار می شود موجب رفتار می شود و رفتارهای ما که نشانگر شخصیت ما هستند در ارتباط دو جانبه و اجتماعی و در احساس مسئولیتها و تعهدات بروز می کنند.

متخصصان هشدار می دهند کودکانی که وارد محیط های اجتماعی نمی شوند شخصیتی به مراتب وابسته تر و غیر واقعی تر از دیگران هم سن و سالان خود که به طور مداوم در تعاملات اجتماعی هستند، پیدا می کنند.

لذا، بهتر است والدین، فرزندان خود را از دوران کودکی وارد جمع های دوستانه نمایند و از کنترل و حمایت دائمی آنان دست بکشند تا کودکان بتوانند مفاهیم اجتماعی را در ارتباط با دیگران تجربه کنند.