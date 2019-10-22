ضرورت پرداخت سهم نیم درصدی شهرداری به کتابخانه های عمومی هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان شامگاه روز دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی هشترود گفت: هرچه سرانه مطالعه در یک جامعه بالاتر برود به همان میزان خشونت در آن جامعه کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به آمار دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی که در ۲۰ اردیبهشت ماه امسال منتشر شد گفت این آمار نشان می دهد که تنها ۵۸ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در کشور علاقه مند به مطالعه کتاب در حوزه های غیرتخصصی خود هستند و میزان سرانه مطالعه در ماه ۷ ساعت و ۴۱ دقیقه برای هر فرد است.

وی افزود: این در حالی است که از این میزان نیز ۳ ساعت و ۷ دقیقه به مطالعه قرآن و کتاب های دعا و ... اختصاص دارد که اگر این میزان را از سرانه مطالعه کسر کنیم میزان مطالعه برای هر فرد ایرانی در طول روز تنها ۵ دقیقه خواهد بود.

امینیان با بیان اینکه میزان سرانه مطالعه در کشورهایی مثل مالزی و ترکیه چیزی حدود ۵۰ دقیقه در طول روز است، افزود: طبق آماری که موسسه مطالعاتی اقتصاد و صلح در سال ۲۰۱۷ ارائه داده است بین میزان مطالعه و خشونت رابطه وجود دارد هرچه سرانه مطالعه در یک جامعه بالاتر برود به همان میزان خشونت در آن جامعه کاهش می یابد و صلح، امنیت، مدارا و محبت در کشورهایی بیشتر است که از سرانه مطالعه بالاتری برخوردارند.

فرماندار هشترود با بیان اینکه تغییر در زندگی با مطالعه اتفاق می افتد گفت: مطالعه کردن موجب تعالی فکری انسان ها شده و نقش بسزایی در پیدا کردن معرفت و شناخت آن ها از خود و جهان پیرامون دارد و آنچنان که آمار نشان می دهد افرادی که مطالعه بیشتری دارند خلاق تر بوده و از تمرکز بالایی در مسائل برخوردار هستند. همچنین میزان اضطراب و استرس در این افراد به میزان قابل توجهی کم تر است.

وی به نقش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در کاهش میزان مطالعه تاکید کرد و گفت: گاهی این تلقی وجود دارد که جستجو در شبکه های مجازی می تواند همان نقش مطالعه را داشته باشد در حالیکه این شبکه ها بیشتر جنبه اطلاع از اخبار و حوادث سیاسی، اجتماعی و ... را داشته و گاها جنبه سرگرمی برای افراد دارند و نمی توانند آنچنان که کتاب خواندن موجب ایجاد شناخت و معرفت در افراد می شود این نقش را ایفا کنند.

وی با تاکید بر نقش مولفه های فرهنگی در رشد و تعالی جامعه گفت: فرهنگ زیر بنای توسعه در جوامع بوده و ایجاد زیرساخت های عمرانی و توسعه اقتصادی و ... بدون توجه به حلقه و زنجیره مسائل فرهنگی در جامعه بی نتیجه خواهد ماند که در همین رابطه مطالعه کردن و کتابخوانی عاملی بسیار مهم در توسعه فرهنگی جوامع خواهد بود.

وی یادآور شد: صرف به امانت بردن کتاب از کتابخانه ها نباید شاخص میزان مطالعه افراد تلقی شود و بسیار مهم است که بدانیم چند درصد از کتاب های به امانت برده شده توسط افراد مطالعه می شود و فهم این مسئله با ارائه آمار و ارقام محقق نمی شود بلکه صورت واقعی آن در روابط بین افراد جامعه، در ارتقای مناسبات اخلاق فردی و اجتماعی و ... خود را نشان خواهد داد.

امینیان با بیان اینکه توجه به اهمیت مطالعه ابتدا باید در خود اعضا انجمن کتابخانه های شهرستان تقویت شود گفت: متاسفانه علی رغم اینکه شهرداری در جلسات گذشته خود پیشنهاد اجرای طرح باجه های کتاب در شهر را داده بود این طرح را اجرا نکرده است.

وی همچنین به اقدام خوب کتابخانه عمومی شهر هشترود در راه اندازی کمپین مطالعه اشاره کرد و ادامه داد: لازم است این کمپین روز به روز پویاتر و گسترده تر شده تا افراد بیشتری را شامل شود.

وی به ضرورت شناسایی خیرینی که می‌توانند به تجهیز، مناسب سازی و ایجاد کتابخانه ها در سطح شهرستان کمک کنند، پرداخت سهم نیم درصدی شهرداری ها به کتابخانه های عمومی شهرستان و برگزاری نمایشگاه کتاب در سطح شهر در هفته کتاب تاکید کرد.