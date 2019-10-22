مراسم اربعین، وحدت امت اسلامی را در برابر دشمن به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری کنگره عظیم جهانی اربعین حسینی در امنیت و آرامش، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به سپهبد «عثمان الغانمی» رئیس ستاد مشترک ارتش عراق، از مجاهدت ها و تلاش های همه جانبه نیروهای مسلح، ملت، دولت و اهتمام مرجعیت معظم عراق در میزبانی شایسته و خدمت رسانی به زائرین اربعین قدردانی کرد.

متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

رئیس ستاد مشترک ارتش کشور دوست و برادر عراق سپهبد عثمان الغانمی

سلام علیکم و رحمة الله؛

برگزاری آیین شکوهمند و حماسی پیاده روی و مراسم اربعین سید شهیدان و سرور آزادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در امنیت و آرامش کم نظیر، با حضور میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف، برخلاف خواست شیطانی قدرت‌های سلطه‌گر و ضد اسلام عزیز، به ویژه رژیم تروریستی آمریکا و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن که این روزها در تلاش و طراحی جدید برای ایجاد تفرقه و تزلزل در کشورهای اسلامی منطقه هستند، بار دیگر وحدت، قدرت و بصیرت امت اسلامی را در برابر دشمنان پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشت.

کنگره عظیم جهانی اربعین با شور و شعور خیل دلدادگان حسینی، مظهر اقتدار، اتحاد و اخوت مسلمین، نمایش قدرت عاشوراییان معاصر و نشانه اراده و ظرفیت جوامع بشری مشتاق حقیقت و تشنه معنویت برای مجاهدت و حرکت به سمت تشکیل تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی در عصر ظهور، تحت آموزه‌های قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

بی شک این قدرت نمایی شگرف و معجزگون، محصول الطاف خفیه الهی و عنایات خاصه حضرت سیدالشهدا (ع) و مجاهدت ها و نقش آفرینی های سترگ و ماندگار دولت و ملت عراق است که تجلیل و سپاس از آن شکر به درگاه الهی محسوب می‌شود.

در این رهگذر بر خود وظیفه می دانم به نمایندگی از مردم و بالاخص آحاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با ابراز ارادت و تشکر از همت و همکاری‌های همه‌جانبه جنابعالی، از اهتمام مرجعیت معظم ، ملت شریف، دولت برادر، موکب داران مکرم و آحاد نیروهای مسلح و حشد الشعبی شجاع عراق که بسترهای برگزاری و ثبت این آیین حماسی و پدیده بی نظیر و استثنایی تاریخی را با میزبانی شایسته و تامین امنیت پایدار و مستحکم، بسیج عمومی در خدمت رسانی به زائران حسینی در عرصه‌های مختلف اسکان، پذیرایی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و سرعت و سهولت در هرگونه عملیات امدادی فراهم آوردند، قدردانی و سپاسگزاری نمایم.

پرواضح است به فضل خداوندی، جاذبه مغناطیس حسینی و اربعین با قدرت و بسیج کنندگی خود در آینده ای نه چندان دور، ندای «حب الحسین یجمعنا» را در اقصی نقاط عالم طنین انداز کرده و با گردآوری انسان‌های حق‌طلب حول این حقیقت ناب، فروپاشی امپراطوری زر و زور و تزویر را رقم خواهد زد و زمینه رهایی بشریت از سلطه مستکبرین و برقراری حاکمیت مستضعفین تحت لوای دولت کریمه مهدوی و تحقق وعده قرآنی، قرار خواهد داد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر پاسدار محمد باقری