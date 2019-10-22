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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۷

سرلشکر باقری:

مراسم اربعین، وحدت امت اسلامی را در برابر دشمن به نمایش گذاشت

مراسم اربعین، وحدت امت اسلامی را در برابر دشمن به نمایش گذاشت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن قدردانی از میزبانی شایسته مردم عراق به زائرین اربعین حسینی،گفت: راهپیمایی اربعین، وحدت امت اسلامی را در برابر دشمنان به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری کنگره عظیم جهانی اربعین حسینی در امنیت و آرامش، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به سپهبد «عثمان الغانمی» رئیس ستاد مشترک ارتش عراق، از مجاهدت ها و تلاش های همه جانبه نیروهای مسلح، ملت، دولت و اهتمام مرجعیت معظم عراق در میزبانی شایسته و خدمت رسانی به زائرین اربعین  قدردانی کرد.

متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

رئیس ستاد مشترک ارتش کشور دوست و برادر عراق سپهبد عثمان الغانمی

سلام علیکم و رحمة الله؛

برگزاری آیین شکوهمند و حماسی پیاده روی و مراسم اربعین سید شهیدان و سرور آزادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در امنیت و آرامش کم نظیر، با حضور میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف، برخلاف خواست شیطانی قدرت‌های سلطه‌گر و ضد اسلام عزیز، به ویژه رژیم تروریستی آمریکا و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن که این روزها در تلاش و طراحی جدید برای ایجاد تفرقه و تزلزل در کشورهای اسلامی منطقه هستند، بار دیگر وحدت، قدرت و بصیرت امت اسلامی را در برابر دشمنان پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشت.

کنگره عظیم جهانی اربعین با شور و شعور خیل دلدادگان حسینی، مظهر اقتدار، اتحاد و اخوت مسلمین، نمایش قدرت عاشوراییان معاصر و نشانه اراده و ظرفیت جوامع بشری مشتاق حقیقت و تشنه معنویت برای مجاهدت و حرکت به سمت تشکیل تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی در عصر ظهور، تحت آموزه‌های قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

بی شک این قدرت نمایی شگرف و معجزگون، محصول الطاف خفیه الهی و عنایات خاصه حضرت سیدالشهدا (ع) و مجاهدت ها و نقش آفرینی های سترگ و ماندگار دولت و ملت عراق است که تجلیل و سپاس از آن شکر به درگاه الهی محسوب می‌شود.

در این رهگذر بر خود وظیفه می دانم به نمایندگی از مردم و بالاخص آحاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با ابراز ارادت و تشکر از همت و همکاری‌های همه‌جانبه جنابعالی، از اهتمام مرجعیت معظم ، ملت شریف، دولت برادر، موکب داران مکرم و آحاد نیروهای مسلح و حشد الشعبی شجاع عراق که بسترهای برگزاری و ثبت این آیین حماسی و پدیده بی نظیر و استثنایی تاریخی را با میزبانی شایسته و تامین امنیت پایدار و مستحکم، بسیج عمومی در خدمت رسانی به زائران حسینی در عرصه‌های مختلف اسکان، پذیرایی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و سرعت و سهولت در هرگونه عملیات امدادی فراهم آوردند، قدردانی و سپاسگزاری نمایم.

پرواضح است به فضل خداوندی، جاذبه مغناطیس حسینی و اربعین با قدرت و بسیج کنندگی خود در آینده ای نه چندان دور، ندای «حب الحسین یجمعنا» را در اقصی نقاط عالم طنین انداز کرده و با گردآوری انسان‌های حق‌طلب حول این حقیقت ناب، فروپاشی امپراطوری زر و زور و تزویر را رقم خواهد زد و زمینه رهایی بشریت از سلطه مستکبرین و برقراری حاکمیت مستضعفین تحت لوای دولت کریمه مهدوی و تحقق وعده قرآنی، قرار خواهد داد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر پاسدار محمد باقری

کد مطلب 4752935
هادی رضایی

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