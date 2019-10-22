ثبت نام دوره جدید آموزشی خانه کاریکاتور کردستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، سامان صولی مسئول خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری کردستان ضمن اعلام این خبر گفت: از سال ۹۵ با آغاز رسمی فعالیت خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری، این رشته پراهمیت امروز دنیای هنر در استان بسیار مورد توجه قرار گرفته و کردستان به عنوان یکی از قطب های مهم کارتون و کاریکاتور کشور محسوب می شود.

وی در خصوص برنامه های این خانه در بخش های مختلف، گفت: خوشبختانه با حمایت های جدی رئیس حوزه هنری استان و تجهیز وسائل مورد نیاز، در بخش های مختلف آموزشی وتولید اثر شاهد اتفاقات خوبی بوده ایم .

صولی به برگزاری چندین دوره ورک شاپ با حضور هنرمندان مطرح استان وکشور اشاره نمود و افزود: به منظورشناسایی، جذب و پرورش استعدادهای هنری در بخش کارتون و کاریکاتور خصوصاً در بین دانش آموزان و دانشجویان علاقه مند استان، دوره آموزش مقدماتی کارتون و کاریکاتور از نیمه دوم آبان ماه ۹۸ با حضور هنرمندان مطرح استان آغاز می گردد .

وی با اعلام ۵۰ درصد تخفیف در شهریه ویژه دانشجویان و دانش آموزان، گفت: هنرجویان می توانند تا ۱۵ آبان ماه با مراجعه به حوزه هنری استان کردستان به آدرس سنندج – خیابان شهید تعریف – پایین تر از بیمارستان شهید قاضی - واحد آموزش، نسبت به ثبت نام اقدام و از این تخفیف ویژه برخوردار شوند.

مدیر خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری ادامه داد: در این کارگاه ضمن آموزش طراحی مقدماتی، طراحی فانتزی به مسئله مهم ایده یابی به صورت ویژه توجه خواهد شد و درپایان دوره ضمن گواهی لازم این هنرجویان، عضویت در خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری هم به آنان اعطاء می گردد.

وی در پایان ضمن دعوت از علاقه مندان جهت حضور در این دوره آموزشی، افزود: فراهم کردن امکان برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی، امکان حضور در جشنواره های داخلی و خارجی، حضور رایگان در ورک شاپ های آموزشی از حمایت هایی است که ‌برای اعضای خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری کردستان در نظر گرفته شده است.