صادرات بیش از یک میلیارد دلاری از مبادی مرزی کرمانشاه

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت زیرساخت های تجاری و صادراتی استان کرمانشاه(مبادی مرزی)اظهار داشت: در حال حاضر دو نوع مدیریت بر مرزها حاکم بوده که یکی مربوط به بازارچه ها است که مسئولیت تامین زیرساخت های آنها را استانداری ها و فرمانداری ها به عهده دارند.

وی افزود: مسئولیت مستقیم زیرساخت ها در مرزهای رسمی نیز به عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و در استان کرمانشاه گمرک به کمک سازمان راهداری آمده و بخشی از مسئولیت زیرساخت ها را مرز پرویزخان پذیرفته است و پیمانکار گمرک در حال انجام تعهدات آن است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در خصوص چگونگی اجرای این پروژه و اعتبارات در نظر گرفته شده برای آن، گفت: زیرساخت های پرویزخان در دو فاز تعریف شده که اعتبار تعین شده برای فاز اول ۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که گمرک استان کرمانشاه آن را تامین خواهد کرد.

این مسئول در خصوص اقدامات گمرک در جهت ارتقای حوزه صادرات گفت: تجارت خارجی یک سیکلی است که بخشی از آن به گمرک برمی گردد و گمرک در آخرین مراحل این رویه قرار دارد ما در گمرک استان کرمانشاه تلاش خواهیم کرد از ظرفیت های قانونی استفاده کنیم و به تولیدکنندگان صنعتی در استان خدمات لازم را در این حوزه ارائه دهیم.

حیدری ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی و رونق این حوزه را مستلزم ایجاد تغییر در روش های صادراتی دانست و گفت: باید از حمل و نقل بین المللی استفاده کرده، خدمات شرکت های توسعه صادرات محور را گسترش دهیم و روش های مرسوم دنیا را به کار گیریم.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در پایان با اشاره به صادرات یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کالا از مبادی مرزی استان کرمانشاه طی مدت سپری شده از امسال گفت: بیشترین کالاهای صادر شده طی این مدت مصالح ساختمانی، میوه و تره و بار، موادشوینده و لوازم آشپزخانه بوده است.