  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۹

مدیرکل گمرکات کرمانشاه عنوان کرد:

صادرات بیش از یک میلیارد دلاری از مبادی مرزی کرمانشاه

صادرات بیش از یک میلیارد دلاری از مبادی مرزی کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از صادرات بیش از یک میلیارد دلاری کالا از مبادی مرزی این استان خبر داد.

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت زیرساخت های تجاری و صادراتی استان کرمانشاه(مبادی مرزی)اظهار داشت: در حال حاضر دو نوع مدیریت بر مرزها حاکم بوده که یکی مربوط به بازارچه ها است که مسئولیت تامین زیرساخت های آنها را استانداری ها و فرمانداری ها به عهده دارند.

وی افزود: مسئولیت مستقیم  زیرساخت ها در مرزهای رسمی نیز به عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و در استان کرمانشاه گمرک به کمک سازمان راهداری آمده و بخشی از مسئولیت زیرساخت ها را مرز پرویزخان پذیرفته است و پیمانکار گمرک در حال انجام تعهدات آن است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در خصوص چگونگی اجرای این پروژه و اعتبارات در نظر گرفته شده برای آن، گفت:  زیرساخت های پرویزخان در دو فاز تعریف شده که اعتبار تعین شده برای فاز اول ۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که گمرک استان کرمانشاه آن را تامین خواهد کرد.

این مسئول در خصوص اقدامات گمرک در جهت ارتقای حوزه صادرات گفت: تجارت خارجی یک سیکلی است که بخشی از آن به گمرک برمی گردد و گمرک در آخرین مراحل این رویه قرار دارد ما در گمرک استان کرمانشاه تلاش خواهیم کرد از ظرفیت های قانونی استفاده کنیم و به تولیدکنندگان صنعتی در استان خدمات لازم را در این حوزه ارائه دهیم.

حیدری ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی و رونق این حوزه را مستلزم ایجاد تغییر در روش های صادراتی دانست و گفت: باید از حمل و نقل بین المللی استفاده کرده، خدمات شرکت های توسعه صادرات محور را گسترش دهیم و روش های مرسوم دنیا را به کار گیریم.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه  در پایان با اشاره به صادرات یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کالا از مبادی مرزی استان کرمانشاه طی مدت سپری شده از امسال گفت: بیشترین کالاهای صادر شده طی این مدت مصالح ساختمانی، میوه و تره و بار، موادشوینده و لوازم آشپزخانه بوده است.

کد مطلب 4752944

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها