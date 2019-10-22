به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، محمد توکلی در حاشیه افتتاح موکب ملک آباد، گفت: با توجه به حضور نخستین گروه زائران پیاده از شهرستان بیرجند در ایستگاه ملک آباد، کار خدمت‌رسانی به زائران در ایستگاه‌های برون شهری آستان قدس رضوی از امروز آغاز شد.

توکلی اظهار کرد: مجموعه اماکن متبرکه در این ایام ۵۰ ایستگاه خدمت‌رسانی دایر خواهد کرد که ۱۰ ایستگاه در ورودی‌های شهر مشهد و ۴۰ ایستگاه در داخل شهر وظیفه خدمت‌رسانی و اسکان زائران را در روزهای منتهی به ماه صفر بر عهده خواهند بود.

وی بیان کرد: پیش‌بینی‌ می‌شود ۸۰۰ هزار وعده پذیرایی صبحانه، نهار و شام در این ایام توزیع شود و طبق برآوردهای انجام شده این عدد بالاتر نیز خواهد بود.

توکلی با بیان اینکه در مدت هشت روز برپایی این ایستگاه‌ها سه هزار خدمه و خادمیار مسئولیت خدمت‌رسانی مستقیم به زائران را برعهده دارند، گفت: علاوه بر خدمت‌رسانی در حرم مطهر مسئولیت سنگین‌تر ما خدمت‌رسانی به زائران پیاده است که در این ایام تمام خدمه و خادمیاران آماده‌باش خواهند بود تا خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران رضوی را با کیفیت مطلوبی انجام دهند.

مدیر امور خدمه اضافه کرد: سال گذشته در دهه پایانی ماه صفر بالغ بر ۵۰۰ هزار زائر پیاده به مشهد مقدس مشرف شدند که پیش‌بینی شده در سال جاری این تعداد افزایش ۳۰ درصدی را داشته باشد.