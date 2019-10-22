به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی زیستفناوری کویر، فرصتها، بهمنظور آشنایی با روشهای مختلف تجاریسازی فرآوردههای زیستی با حضور صاحبنظران و متخصصان همزمان با روز اول آبان ماه ۹۸ به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار میشود.
دبیر این نشست تخصصی بابیان اینکه در نشست تخصصی زیستفناوری کویر، با حضور اعضای هیئتعلمی دانشگاههای کشور و شرکتهای دانشبنیان فعال درزمینهٔ زیستفناوری برگزار میشود، گفت: این نشست تخصصی درزمینهٔ هایی مانند زیستفناوری و میکروارگانیسمها، زیستفناوری میکروبی و صنعت برگزار خواهد شد.
شمس الضحی ابوالمعالی افزود: زیست پالایی، فرآیندهای تخمیری ، سیستماتیک و زیستفناوری گیاهی ، گونههای نادر گیاهی و جانوری و تولید فرآوردههای نوترکیب از دیگر محورهای این نشست تخصصی یکروزه است.
وی بابیان اینکه در این نشست تخصصی با حضور اساتید و صاحبنظران، چالشهای ورود با بازار کار بیوتکنولوژی بررسی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و بازار کار رشته زیستفناوری کویر نیز دنبال میشود، گفت: تولید داروهای آنتیبیوتیک، آنتی فانجال و ضد سرطان و استفاده از زیستفناوری میکروبی برای کاستن و از بین بردن ترکیبات شیمیایی طبیعی در زنجیره غذایی و دام و طیور از طرحهای پژوهشی است که بهعنوان مأموریت ملی از سوی ستاد توسعه زیستفناوری به دانشگاه سمنان واگذارشده است .
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