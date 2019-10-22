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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد

اولتیماتوم سازمان حمایت به نانوایان برای رعایت قیمت‌ها

اولتیماتوم سازمان حمایت به نانوایان برای رعایت قیمت‌ها

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از اولتیماتوم سازمان حمایت به منظور رعایت قیمت های مصوب نان خبر داد و گفت: تمامی واحدهای نانوایی مکلف به نصب تابلوی قیمت هستند.

عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر از اولتیماتوم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت نصب نرخ‌نامه‌های مرتبط با وزن چانه خمیر و قیمت‌های مصوب نان خبر داد و گفت: با توجه به ابلاغ نرخ انواع نان، تمامی واحدهای نانوایی اعم از آزادپز و یارانه ای مکلف به نصب تابلوی قیمت انواع نان قابل عرضه، متضمن وزن چانه خمیر و ممهور به مهر اتحادیه هستند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: مبنای پخت و عرضه نان در تمام خبازی‌ها، ارائه نان ساده و بدون مواد افزودنی بوده و عرضه نان کنجدی و سایر انواع نان صرفا با سفارش و بنا بر تقاضای مشتری مجاز است.

وی تصریح کرد: همه شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند از طریق تماس با تلفن ۱۲۴ یا مراجعه به سامانه ir.۱۲۴ مراجعه به اپلیکیشن مربوطه، ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها و استانها  و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به انعکاس شکایت خود اقدام نمایند.

تابش گفت: اکنون به نانوایی ها هشدار داده شده که باید علاوه بر رعایت قیمت، نرخنامه را نیز نصب کنند؛ بر این اساس بازرسی ها از ده روز آینده در سطح نانوایی ها تشدید می شود.

کد مطلب 4752963

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
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      درد فقط گران کردن است چند روزی نان درست بود دوباره به کیفیت سابق برگشت.
    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
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      سازمان های عریض وتحویل ارائه خدمات صفر هزینه برای بیت المال چندین هزار برابر عملکرد لذا این مملکت درست شدنی نیست
    • سید رضا IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
      0 0
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      نان ها ؛ هم گران شده ، هم کوچک شده اند و اکثر بربری ها هم کنجدی هستند !!

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