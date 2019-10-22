عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر از اولتیماتوم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت نصب نرخ‌نامه‌های مرتبط با وزن چانه خمیر و قیمت‌های مصوب نان خبر داد و گفت: با توجه به ابلاغ نرخ انواع نان، تمامی واحدهای نانوایی اعم از آزادپز و یارانه ای مکلف به نصب تابلوی قیمت انواع نان قابل عرضه، متضمن وزن چانه خمیر و ممهور به مهر اتحادیه هستند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: مبنای پخت و عرضه نان در تمام خبازی‌ها، ارائه نان ساده و بدون مواد افزودنی بوده و عرضه نان کنجدی و سایر انواع نان صرفا با سفارش و بنا بر تقاضای مشتری مجاز است.

وی تصریح کرد: همه شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند از طریق تماس با تلفن ۱۲۴ یا مراجعه به سامانه ir.۱۲۴ مراجعه به اپلیکیشن مربوطه، ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها و استانها و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به انعکاس شکایت خود اقدام نمایند.

تابش گفت: اکنون به نانوایی ها هشدار داده شده که باید علاوه بر رعایت قیمت، نرخنامه را نیز نصب کنند؛ بر این اساس بازرسی ها از ده روز آینده در سطح نانوایی ها تشدید می شود.