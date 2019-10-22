۱۴ میلیارد ریال به گوجه کاران قزوینی پرداخت می شود

عباس آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ تن گوجه به صورت حمایتی از کشاورزان استان قزوین توسط تعاون روستایی استان خریداری شده است.

این مسئول از تامین اعتبار مرحله اول مطالبات گوجه فرنگی کاران استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: تاکنون مبلغ ۱۴ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال از کل بهاء خرید حمایتی گوجه فرنگی تامین اعتبار و از امروز به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

وی یادآور شد: با توجه به کاهش قیمت گوجه فرنگی و از بین رفتن انگیزه تولیدکنندگان این محصول، خرید حمایتی گوجه فرنگی به منظور پشتیبانی از تولیدکننده با همکاری مدیریت تعاون روستایی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان و اتحادیه تعاون روستایی از مهر ماه امسال در دستور کار قرار گرفت و خرید همچنان ادامه دارد.