سه محور اصلی پدافند غیر عامل/ برق اضطراری در استان ها تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی حیدری صبح سه شنبه در شورای پدافند غیر عامل استان فارس بیان کرد: تامین برق اضطراری در استان ها از جمله موضوعاتی است که باید در استان ها مورد توجه باشد و نباید در موضوع آموزش نیز غفلتی صورت بگیرد.

وی در خصوص طرح جامع تاکید کرد: در این طرح باید آسیب شناسی صورت گیرد و با تجزیه و تحلیل نسبت به ارائه برنامه اقدام شود.

حیدری متذکر شد: طی یک سال جدید شاهد تهدید جدیدی در کشور توسط آمریکا هستیم و این جنگ بر اساس بیانات مقام معظم رهبری جنگ اراده هاست

او در خصوص تهدیدات نیز عنوان کرد: عرصه های اقتصادی، نظامی، سیاسی، امینی، سایبری و مردم محور از جمله عرصه های است برنامه ریزی شده بود مشکل در آنها ایجاد شود.

حیدری اظهار کرد: همکاری مردم در عرصه های مختلف باعث شده تا شاهد ثبات در آمارها و شاخص های اقتصادی هستیم، البته بیش از ٣٠٠ شبکه فارسی زبان در خارج از کشور به دنبال این هستند که کشور به توفیقاتی دست نیابد.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کرد: در عرصه نظامی دشمنان سعی کردند مشکلات مختلفی برای مردم ایجاد کنند اما نه تنها نتوانستند مشکلاتی برای ایران ایجاد کنند بلکه پهپاد آمریکایی که در حال جاسوسی بود مورد ضربه قرار گرفت و ساقط شد.

وی معتقد است: در عرصه سیاسی پس از توافق بین المللی برجام شاهد بد عهدی کشور های بین المللی بودیم وآنان انتظار داشتند با توجه به عدم تعهد به وظایف کشورهای عضو تنها ایران به تعهد های خودش عمل کند.

حیدری در ادامه با اشاره به ایجاد شکاف در جامعه بیان کرد: برخی از شبکه های فارسی زبان خارج از کشور به دنبال این هستند با ایجاد مشکل در جامعه ضمن ایجاد شکاف میان مردم و مسئولین به دنبال زنده کردن موضوعات مرده و از بین رفته باشند.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن انتخابات یکی از روش های از بین رفتن این شکاف حضور پرشور مردم در انتخابات است.