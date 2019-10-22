به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی فرهنگی ایران در آلمان در تازه‌ترین گزارش ارسالی خود به مهر، فعالیت ناشران کتاب‌ها و منابع اسلامی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت را بررسی کرده است. این بررسی از ناشران تخصصی منابع اسلامی در آلمان تا ناشران مسلمان دیگر کشورها از جمله ایران را دربر می‌گیرد. در این گزارش می‌خوانیم: امسال (۱۳۹۸) هفتاد و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور ۷۴۵۰ ناشر از ۱۰۴ کشور برگزار شد. براساس اطلاعاتی که بر روی سایت اختصاصی نمایشگاه کتاب فرانکفورت قرار گرفت، در حدود ۸۰ ناشر حوزه مذهبی در این دوره از نمایشگاه شرکت کردند که در میان آنها، ۱۹ ناشر به صورت تخصصی در حوزه مطالعات اسلامی فعالیت داشتند. این ناشران از کشورهای مختلف در نمایشگاه شرکت کرده بودند.

ناشران مسلمان در کشور آلمان

گزارش جدید اداره آمار فدرال نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸، ۷۱۵۰۰ عنوان کتاب از سوی ناشران آلمانی وارد بازار کتاب آلمان شده است. هرچند در این گزارش، آماری از تعداد کتاب‌هایی که از سوی ناشران مسلمان منتشر شده، وجود ندارد، اما بررسی اجمالی بازار کتاب آلمان نشان می‌دهد که تعداد آثار اسلامی منتشر شده در سال ۲۰۱۸ زیاد نیست. از سوی دیگر، تعداد ناشران مسلمان که در بازار کتاب آلمان فعال هستند، بسیار محدود است. به طور مثال، در لیست ناشران مسلمان شرکت‌کننده در هفتاد و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، تنها نام ۸ ناشر آلمانی به چشم می‌خورد. یکی از ناشرانی که در این دوره از نمایشگاه حضور داشت، مرکز اسلامی هامبورگ بود. این مرکز، یکی از مهم‌ترین مؤسسات اسلامی و شیعی در اروپا و آلمان محسوب می‌شود و تاکنون کتاب‌های زیادی را در حوزه اسلامی به زبان‌های فارسی, آلمانی, عربی و ترکی منتشر کرده است.

انتشارات اسلام از دیگر ناشران آلمانی زبان است که در این دوره از نمایشگاه شرکت کرده بود. این انتشارات چندین دهه است که در حوزه اسلام فعالیت دارد و تلاش می‌کند تا جامعه آلمان را با واقعیت جهان اسلام آشنا کند.

در این دوره از نمایشگاه، انتشارات پلورال نیز شرکت داشت. مسئولان این انتشارات، همواره اعلام کرده‌اند که هدف‌شان کمک به توسعه ادبیات غنی اسلامی است. آنها تلاش می‌کنند تا آثار اسلامی را به دو زبان آلمانی و ترکی ترجمه کنند و در دسترس عموم مردم در آلمان قرار دهند. از نگاه مسئولان پلورال، انتشار آثار اسلامی کمک می‌کند تا شهروندان آلمان، بیشتر با فرهنگ و ادبیات اسلامی آشنا شوند.

گرانادا نیز از دیگر ناشران مسلمان در آلمان است که در این دوره از نمایشگاه شرکت کرده بود. این انتشارات نیز آثار اسلامی را به زبان آلمانی منتشر می‌کند. همچنین گرلاخ پرس نیز امسال در نمایشگاه فرانکفورت حضور داشت. حوزه کاری این انتشارات، مطالعات اسلامی و خاورمیانه است. در این راستا، انتشارات گرلاخ، سالانه کتاب‌های زیادی در حوزه مطالعات اسلامی، خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس منتشر می‌کند.

از دیگر انتشارات اسلامی که در نمایشگاه امسال حضور داشت، می‌توان به Erol Medien GmbH اشاره کرد. این انتشارات در حوزه مطالعات اسلامی مانند فقه و تصوف فعالیت دارد. کتاب‌های این انتشارات به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، هلندی و دانمارکی منتشر می‌شود.

انتشارات em-buch e.K نیز امسال در نمایشگاه حضور داشت. این انتشارات، طیف گسترده‌ای از آثار مربوط به اسلام و مسلمانان را به زبان آلمانی منتشر می‌کند. همچنین انتشارات کوردوبا نیز در این دوره از نمایشگاه شرکت کرده بود. این انتشارات، در حوزه ادبیات اسلامی فعالیت دارد.

حضور ناشران از کشورهای اسلامی

همچنین در این دوره از نمایشگاه، ناشرانی از کشورهای اسلامی نیز شرکت داشتند و جدیدترین آثار خود را به علاقه‌مندان عرضه کردند. براساس اطلاعاتی که سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت منتشر کرده است: ۶ ناشر از افغانستان، ۱۳ ناشر از مصر، ۱۱ ناشر از اندونزی، ۳۷ ناشر از ایران، ۳ ناشر از عراق، ۲ ناشر از کویت، ۱۱ ناشر از لبنان، ۲۳ ناشر از مالزی، ۶ ناشر از عمان، ۲ ناشر از پاکستان، ۲ ناشر از قطر، ۲ ناشر از عربستان سعودی، ۱۱ ناشر از سوریه، ۵۰ ناشر از ترکیه و ۲۴ ناشر از امارات متحده عربی در این دوره از نمایشگاه حضور داشتند.

حضور پر رنگ ایران

ایران امسال نیز همانند سال‌های گذشته در نمایشگاه فرانکفورت حضوری پر رنگ داشت. علاوه بر رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. در برلین، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی مجمع ناشران دفاع مقدس، انجمن فرهنگی- هنری زنان ناشر، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، آژانس ادبی پل، دایره مینا، انتشارات سوره مهر، شاهد، عصر گویش، سفیر اردهال، خانه فرهنگ و هنر گویا، شمع و مه، نشریه گیل‌گمش، کیان افراز، امیرکبیر، براق، شازده کوچولو، شهر قلم، موسسه فرهنگی و هنری خراسان، انتشارات کودکان یزد، بنیاد پژوهش‌های قرآنی برکات، انتشارات هزاره ققنوس، خانه هنرمندان، نحل، راز بارش و... از جمله ناشران و موسسات ایرانی بودند که در این دوره از نمایشگاه حضور داشتند.

علاوه بر این، در غرفه ایران، از دو کتاب «اسلام به آلمان تعلق دارد!» و «کتاب انسان ۲۵۰ ساله» (شامل منتخب بیانات مقام معظم رهبری درباره امامان شیعه) رونمایی شد. این کتاب‌ها توسط نشر اسلامیکا در آلمان به چاپ رسیده است. انتشارات اسلامیکا، بزرگترین انتشارات شیعی به زبان آلمانی است. در این مراسم، دکتر یاووز اوزگز، اسلام‌شناس و مدیر انتشارات اسلامیکا نیز حضور داشت.

همچنین توسط رایزنی فرهنگی ج.ا.ا. و موسسه نمایشگاه‌ها چند برنامه از جمله ویژه‌برنامه «روز حافظ و گوته» در خلال هفتادویکمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار شد. در این برنامه، توماس اوگر، استاد سابق دانشگاه برلین به مناسبت دویستمین سالگرد انتشار «دیوان غربی و شرقی گوته» به سخنرانی پرداخت. همچنین در این مراسم، از کتاب حافظ با ترجمه آنشلاورنر و از نسخه صوتی ۵۰ غزل حافظ به زبان فارسی و مجاری نیز رونمایی شد.