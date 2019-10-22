چرا خرید اینترنتی محصولات چوبی از ایران میز؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یک مکالمه کوتاه تلفنی با بخش فروش ایران میز را برایتان انتخاب کرده­ ایم.

مشتری: سلام، من یک تخت خواب به قیمت ۵۰۰ هزارتومان انتخاب کرده­ام. می­خواهم در مورد هزینه ارسال بدانم. در ضمن خانه ما طبقه ۹ یک آپارتمان است و امکان استفاده از آسانسور برای حمل بار وجود ندارد. مشکل دیگر من آن است که هیچ ابزار و اطلاعات فنی برای نصب اجزای تخت ندارم.

ایران میز: سلام دوست عزیز! ارسال و نصب همه محصولات ایران میز با هر قیمتی که باشند رایگان است. حمل طبقات نیز توسط کادر ایران میز به صورت رایگان انجام می­شود. دیگر خدمت رایگان ما نصب محصول در منزل و یا محل کار مشتری می­باشد. در واقع شما تنها مبلغ محصول یعنی همان ۵۰۰ هزار تومان را پرداخت کرده و محصول را نصب شده در خانه تحویل خواهید گرفت.

ارسال، حمل طبقات و نصب رایگان

همان­طور که در مکالمه بالا می­بینید یکی از دغدغه­های ما زمان خرید محصولات چوبی حمل و نصب صحیح آن­ها می­باشد. با توجه به افزایش چشم­گیر هزینه­های حمل، گاهی تصمیم­گیری در مورد خرید محصولات چوبی و دکوراسیون سخت می­شود. ایران میز با ارائه خدمات جذاب خود در زمینه ارسال، ذهن شما را برای انتخاب محصول باز گذاشته و نیازی نیست به مسئله حمل و نصب صحیح آن فکر کنید. همه محصولات ایران میز فارغ از نوع و قیمت شامل خدمات رایگان زیر می­باشند:

· ارسال رایگان (حمل از انبار ایران میز به منزل یا محل کار شما)

· حمل طبقات (حمل محصول داخل ساختمان)

· نصب و مونتاژ (نصب و مونتاژ صحیح محصول در منزل یا محل کار شما)

این خدمات به راحتی میسر نبوده است. ایران میز با توجه به سیستم حمل و نقل اختصاصی و نیروهای آموزش دیده توانسته است آن را به خوبی انجام بدهد.

پرداخت در محل

در صورت تمایل می­توانید مبلغ فاکتور خود را پس از دریافت محصول به صورت نقد و یا پرداخت با پوز شرکت انجام دهید. گاهی برخی از مشتریان می­گویند ما تجربه خوبی از برخی خریدهای اینترنتی نداریم و از کجا بدانیم محصول با همان شکل و مشخصات به دستمان می­رسد. با توجه به امکان پرداخت در محل، این اطمینان به وجود می­آید که مثلاً اگر محصول مغایرت داشت، پرداخت نکرده و محصول را عودت می­دهید. در حال حاضر خدمات پرداخت در محل برای مشتریان ساکن استان تهران و البرز وجود دارد. بدیهی است که با توجه به عدم وجود نمایندگی در سایر شهرها، مشتریان عزیز سایر استان­ها می­بایست پرداخت خود را همزمان با ثبت سفارش انجام دهند!

چگونه اعتماد کنیم؟

ایران میز دارای مجوز دولتی اینماد ویژه فروشگاه­های اینترنتی می­باشد. طی سال­های فعالیت حتی یک نمره منفی هم از سامانه اینماد دریافت نکرده است. از سوی دیگر داشتن درگاه آنلاین پرداخت به خودی خود مهر تأییدی بر اعتبار فروشگاه­های اینترنتی است. چرا که سیستم بانکی کشور در حال حاضر سیاست­های سخت‌گیرانه­ای را برای اعطای درگاه در نظر گرفته است.

تنوع محصول

فارغ از اینکه سلیقه شما کلاسیک، مدرن و یا ساده است تلاش ایران میز تنوع محصول براساس همه سلیقه­ها بوده است. تقریباً روزانه محصولات جدیدی به ایران میز اضافه می­شوند. که این کار برای محصولات چوبی کار آسانی نیست. اگر شما بخواهید همزمان برای محل کار خود میز اداری و برای منزل خود میز ناهار خوری بخرید نیازی به مراجعه به بازار یافت­آباد و بازار حسن­آباد که حداقل یک روز شما را تلف می­کنند، نخواهید داشت. ما تلاش کرده­ایم که همه گروه­های محصولات چوبی را پوشش دهیم. از جمله گروه­های اصلی محصولات خانگی شامل انواع تخت ­خواب، میز ناهار­خوری، میز تلویزیون، انواع بوفه و ویترین، مبلمان و ... و در گروه محصولات اداری میزهای اداری، صندلی اداری و کارمندی، کتابخانه، فایل و ... می ­باشد.

خدمات پس از فروش

تصور کنید ۲ سال پیش یک میز ناهارخوری از ایران میز خریده­اید. در اسباب کشی اخیر پایه آن شکسته است. با ایران میز تماس می­گیرید و مشکل را مطرح می­کنید. یک پایه جدید برای شما می­آوریم و نصب می­کنیم. مختصر و مفید!

تاریخچه ایران میز

ایران میز به عنوان اولین فروشگاه اینترنتی محصولات چوبی، فعالیت خود را تیرماه ۱۳۸۸ آغاز نمود. در ابتدای فعالیت و با توجه به بازار آن زمان تنها دو گروه محصول میز کامپیوتر و میز تلویزیون وجود داشت. به همین خاطر نام سایت و فروشگاه را ایران میز در نظر گرفتیم! همواره تلاش ما تعادل بین قیمت، تنوع و خدمات عالی به مشتریان بوده است.

تشکر و جایزه

ممنون که وقت گذاشتید و این مطلب را مطالعه کردید. پیشنهاد می­کنیم از سایت ایران میز به آدرس www.iranmiz.com بازدید کنید. اگر محصولی دیدید و برایتان جذاب بود تا هر زمان که تصمیم گرفتید خرید کنید می­توانید از کد تخفیف mehr-iranmiz استفاده کرده و ۴۰هزار تومان تخفیف به ازای هر کالا دریافت نمایید! این کد تاریخ انقضا ندارد! مثلاً اگر تخت خواب اشاره شده در مطلب را که قیمت آن ۵۰۰ هزار تومان است را انتخاب کنید، با این کد تخفیف، قیمت آن ۴۶۰ هزار تومان به همراه حمل و نصب رایگان خواهد بود! اگر نیاز به دریافت مشاوره و یا کسب اطلاعات بیشتری دارید لطفا با شماره ۲۲۲۵۳۹۲۵-۰۲۱ تماس بگیرید، همکاران ما منتظر تماس شما هستند!