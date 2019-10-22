سلفی فضانوردان زن هنگام پیاده روی فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، کریستینا کوخ و جسیکا میر، فضانوردان ناسا روز جمعه نخستین پیاده روی فضایی تمام زنانه دنیا را انجام دادند.

این دو فضانورد طی پیاده روی ۷ ساعته تعمیراتی در خارج از ایستگاه فضایی بین المللی انجام دادند. جالب آنکه آنها هنگام انجام این تعمیرات و تعویض باتری های معیوب سلفی هم گرفتند!

میر و کوخ در مجموع ۷ ساعت و ۱۷ دقیقه خارج از ایستگاه فضایی بین المللی پیاده روی کردند. این عملیات که به طور زنده توسط ناسا پخش می شد، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت فضانوردان زن به حساب می آید.

قرار بود نخستین پیاده روی فضایی زنانه در ماه مارس سال جاری انجام شود اما به دلیل نبود لباس فضانوردی در سایز مناسب این ماموریت به تاخیر افتاد.