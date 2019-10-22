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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۲

بیانیه حزب الله در خصوص اقدام تعدادی موتورسوار در بیروت

بیانیه حزب الله در خصوص اقدام تعدادی موتورسوار در بیروت

روابط عمومی حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای وجود هر گونه ارتباط میان این حزب و حضور تعدادی از موتورسواران در بیروت که پرچم حزب الله را حمل می کردند رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، روابط عمومی حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای وجود هر گونه ارتباط میان این حزب و حضور تعدادی از موتورسواران در بیروت که پرچم حزب الله را حمل می کردند رد کرد.

شب گذشته تعدادی موتورسوار در حالی که پرچم‌های جنبش حزب‌الله و جنبش «امل» در دست داشتند، به خیابان‌های بیروت آمدند.

برخی رسانه‌ها مانند «العربیه» عربستان مدعی شدند، این موتورسواران وابسته به حزب‌الله بوده و قصد داشته‌اند وارد محل تظاهرات مردم شوند اما با مقاومت ارتش مواجه شده‌اند.

در همین خصوص، حزب‌الله و امل اعلام کردند، برخی طرف‌ها قصد دارند اعتراضات اخیر را از مسیر خود منحرف کنند و از آن برای اهداف سیاسی خود بهره‌برداری کنند.

کد مطلب 4752998

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