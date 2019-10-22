به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره آخرین شرایط تیم پرسپولیس بعد از برد مقابل پیکان به سئوالات مختلف پاسخ داد.

سرمربی پرسپولیس ابتدا در واکنش به اینکه پرسپولیس برنامه ای برای تغییر نتیجه ندارد، گفت: به همه انتقادات احترام می گذارم و این یک آمار خوب برای تیم بزرگ نیست. باید تلاش کنیم و امیدوارم باشیم مهاجمان ما در مسابقات بعدی گل بزنند.

کالدرون درباره جذب آریا برزگر تاکید کرد: می دانم که این بازیکن ۱۷ ساله است و باشگاه حتما شناخت کافی داشته که با او قرارداد بسته است. بازی این بازیکن را می بینیم. همانطور که با جوانان دیگر همین کار را می کنیم، بازی او را در تمرین می بینیم.

وی در خصوص بخشیده شدن عارف غلامی قبل از بازی استقلال با پیکان و اتفاق مشابهی که برای شجاع خلیل زاده مدافع پرسپولیس رخ داد، یادآور شد: در فوتبال حرفه ای ندیده ام که ۶ ساعت قبل از یک بازی محرومیت یک بازیکن بخشیده شود. اطلاعی از قبل نداشتیم. شاید استقلال از قبل اطلاع داشته است که غلامی بخشیده می شود. شجاع قبل از بازی تمرین سنگین داشت و همان روز بازی هم در هتل تمرین کرد. کار من یک کار حرفه ای است. بازیکنی که بازی نمی کند باید تمرین کند. بازیکنی که روز بازی تمرین کرده است، بازی نمی کند و حتی نمی توانم او را روی نیمکت بگذارم. سئوالی که باید می پرسیدید این بود که چرا رفع محرومیت بازیکن ۶ ساعت قبل بازی اعلام می شود در حالی که ۱۶ روز فرصت داشتند.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه گفته می شود مشکلاتی از جمله نبودن تایپیست برای تایپ حکم باعث تاخیر در صدور این حکم شده است، گفت: باید حرفه ای باشیم و برنامه ریزی حرفه ای باشد. ۱۶ روز فرصت کافی نبوده است؟

کالدرون درباره اینکه آیا جونیور ۵۵۰ هزار دلار می ارزد؟ خاطرنشان کرد: در سطح بین المللی وقتی این پول پرداخت می شود نمی توان انتظار زیادی از بازیکن داشت. مربی چاره دیگری ندارد. باشگاه باید به بودجه اش نگاه کند و بازیکن جوانی با این پول بیاورد. جونیور گزینه نهم ما بود. نمی دانم شاید باشگاه پول نداشت و شاید مذاکرات درست پیش نرفت. بازی آخر بازیکنان مصدوم و محروم داشتیم از جونیور استفاده کردیم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه صحبتش درباره جونیور مبنی بر اینکه گزینه نهمش بوده ممکن است تاثیر منفی روی او بگذارد، گفت: خودم بازیکن بوده ام. اگر چنین صحبتی شود می روم تلاشم را بیشتر می کنم و چهار گل می زنم. فوتبال حرفه ای همین است. اگر نتوانیم از فشارها بیرون بیاییم می شود، فوتبال آماتور نه حرفه ای.

وی در بخشی از صحبت هایش در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نبود پرسپولیس به جای جونیور که مبلغش نزدیک به ۶ میلیارد تومان می شود مهاجم جوان و داخلی به خدمت می گرفت؟ اظهار کرد: شما در اینترنت جستجو کنید و ببینید با این قیمت نمی توانید بازیکن تاپ پیدا کنید. بازیکنان تیم های دیگر در ایران گرانتر هستند. بودجه ما در این حد بوده است. بودجه هم دست من نیست. می دانم باشگاه های دیگر مهاجمان گرانتری خریده اند.

کالدرون در خصوص تعداد پایین شوت های پرسپولیس و اینکه پرسپولیس در کارهای تهاجمی ایراد دارد، گفت: این نظر شخصی است و با حقیقت همخوانی ندارد.

وی درباره تیم شاهین بوشهر حریف بعدی پرسپولیس و سرمربی نداشتن این تیم، تصریح کرد: خلاصه تمام بازی های شاهین را تماشا کرده ایم. حتی بازی دیروز را هم دیدیم. بازیکنانشان را کامل می شناسیم. اطلاع ندارم مربی جدیدشان قبل یا بعد از بازی می آیند. به تمام تیم ها احترام می گذارند. همه می خواهند جلوی پرسپولیس برنده باشند. باید مسئولیت خودمان را بپذیریم. بازی سخت است ولی باید برنده باشیم.