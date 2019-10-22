استاندار کرمان باخانواده شهیدمدافع حرم سردار محمد جمالی دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، استاندار کرمان در ادامه سفر به شهرستان شهربابک، همراه با امام جمعه، نماینده و فرماندار شهرستان شهربابک، مشاور استاندار در امور ایثارگران، مدیر کل صمت استان، مدیر کل محیط زیست استان، مدیر مجتمع مس شهربابک و جمعی از مسئولین با خانواده شهید مدافع حرم سردار محمد جمالی دیدار کردند.

محمد جمالی فرزند حسین در روستای پاقلعه شهربابک در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۴۲ در خانواده ای کشاورز پا به دنیا گذاشت و در دو سالگی پدر را از دست داد. دوران ابتدایی را در روستای زادگاهش گذراند و دوران راهنمایی و دو سال ابتدایی دوران دبیرستان را با مهاجرت خانواده به شهرستان رفسنجان در این شهر سپری کرد.

جنگ تحمیلی و احساس وظیفه و ادای دین وی را از کلاس درس و مدرسه به جبهه های دفاع مقدس کشاند و تا پایان جنگ در جبهه های جنگ حضور فعال داشت و بعد از پایان جنگ تا مقطع کارشناسی در رشته مدیریت دولتی ادامه تحصیل داد.

سردار شهید جمالی از حضور در سالهای جنگ و جانفشانی های مختلف در میادین دفاع از کیان دین و کشور یادگاری هایی در جسم و جانش به جای ماند و با حضور در جبهه دفاع از حرم آل الاه و حریم امنیت کشور و رسیدن به لقاء الله، التیامی در تمامی زخمهای جسمی و روحیش به وجود آمد.

شهید «محمد جمالی» سرانجام در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۲ در شهر دمشق سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

از وی سه فرزند (دو دختر و یک پسر) به یادگار مانده است.