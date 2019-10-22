استقرار ۴۰ واحد صنعتی بانوان کار آفرین در شهرکهای صنعتی قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور صبح سه شنبه در حاشیه بازدید پروانه رامین مشاور امور بانوان معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین اظهار داشت: در حال حاضر ۲۶۰ بانوی کارآفرین در مشاغل خانگی، صنایع دستی و تولیدی در استان فعالیت دارند، که از این تعداد ۴۰ واحد تولیدی و طرح صنعتی در شهرکهای و نواحی صنعتی استقرار داشته و ۲۰ واحد تولیدی با دریافت پروانه بهره‌برداری مشغول به فعالیت هستند و مابقی در مرحله تخصیص زمین و ساخت و ساز قرار دارند.

وی افزود: در این ۲۰ واحد تولیدی فعال بیش از ۳۵۰ نفر مشغول به کار می باشند، که محصولاتی از قبیل انواع لبنیات، لوازم بهداشتی، ظروف کریستال، سیستم های روشنایی، انواع لیبل بسته بندی، افزودنیهای آرد، مصنوعات چوبی کودک و... و. تولید می کنند.

خانپور، برگزاری تورهای بازدید صنعتی خارج از استان برای بانوان کارآفرین، پرداخت یارانه جهت حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی، ارائه تسهیلات حمایتی و ویژه برای استقرار بانوان کارآفرین در شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات بانوان کارآفرین در راستای حمایت از تولید را از برنامه های حمایتی این شرکت از بانوان کارآفرین برشمرد.

در سفر یک روزه مشاور امور بانوان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به استان قزوین بازدید از چند واحد تولیدی فعال بانوان کارافرین در شهرک صنعتی کاسپین و نمایشگاه دائمی دستاوردهای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی قزوین و نشست با بانوان کارآفرین و بازرگان استان قزوین پیش بینی شده است.