به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور صبح سه شنبه در حاشیه بازدید پروانه رامین مشاور امور بانوان معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی کاسپین اظهار داشت: در حال حاضر ۲۶۰ بانوی کارآفرین در مشاغل خانگی، صنایع دستی و تولیدی در استان فعالیت دارند، که از این تعداد ۴۰ واحد تولیدی و طرح صنعتی در شهرکهای و نواحی صنعتی استقرار داشته و ۲۰ واحد تولیدی با دریافت پروانه بهرهبرداری مشغول به فعالیت هستند و مابقی در مرحله تخصیص زمین و ساخت و ساز قرار دارند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین:
استقرار ۴۰ واحد صنعتی بانوان کار آفرین در شهرکهای صنعتی قزوین
قزوین- مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: در حال حاضر ۴۰ واحد تولیدی و طرح صنعتی بانوان کارآفرین در شهرکها و نواحی صنعتی استان مستقر هستند.
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