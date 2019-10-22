به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، سامانه جدید ثبت گروههای نمایشی با قابلیت و طراحی جدید از اول آبانماه بازگشایی میشود.
سامانه جدید به آدرس www.esteghrar.ir جهت ثبت گروههای نمایشی سراسر کشور تا پایان آذر به مدت ۲ ماه فعال خواهد بود.
براساس برنامهریزی دفتر ثبت گروههای تئاتر امور استانهای ادارهکل هنرهای نمایشی، امکان ثبت و ارزیابی گروههای حائز شرایط مطابق آئیننامه ثبت گروههای نمایشی ایجاد شده است. گروههای متقاضی در سراسر کشور با رعایت ضوابط و مقررات و معرفی اعضا و هسته مرکزی، امکان ثبت و تقاضای صدور پروانه گروه نمایشی را خواهند داشت. پس از بررسی تقاضا و پرونده اعضاء توسط شورای بررسی و هیات مرکزی ثبت گروههای نمایشی جهت صدور پروانه فعالیت اقدام خواهد شد.
طرح استقرار گروههای نمایشی در سراسر کشور با هدف ثبت و شناسایی و حمایت از فعالیت گروههای تئاتر یکی از مهمترین برنامههای واحد هماهنگی تئاتر استانهای ادارهکل هنرهای نمایشی است.
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