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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵

آغاز فعالیت سامانه جدید ثبت گروه‌های نمایشی

آغاز فعالیت سامانه جدید ثبت گروه‌های نمایشی

سامانه جدید ثبت گروه‌های نمایشی سراسر کشور فعالیت خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، سامانه جدید ثبت گروه‌های نمایشی با قابلیت و طراحی جدید از اول آبان‌ماه بازگشایی می‌شود.

سامانه جدید به آدرس www.esteghrar.ir جهت ثبت گروه‌های نمایشی سراسر کشور تا پایان آذر به مدت ۲ ماه فعال خواهد بود.

براساس برنامه‌ریزی دفتر ثبت گروه‌های تئاتر امور استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی، امکان ثبت و ارزیابی گروه‌های حائز شرایط مطابق آئین‌نامه ثبت گروه‌های نمایشی ایجاد شده است. گروه‌های متقاضی در سراسر کشور با رعایت ضوابط و مقررات و معرفی اعضا و هسته مرکزی، امکان ثبت و تقاضای صدور پروانه گروه نمایشی را خواهند داشت. پس از بررسی تقاضا و پرونده اعضاء توسط شورای بررسی و هیات مرکزی ثبت گروه‌های نمایشی جهت صدور پروانه فعالیت اقدام خواهد شد.

طرح استقرار گروه‌های نمایشی در سراسر کشور با هدف ثبت و شناسایی و حمایت از فعالیت گروه‌های تئاتر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های واحد هماهنگی تئاتر استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی است.

کد مطلب 4753035
فریبرز دارایی

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