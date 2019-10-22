ذخیره دارویی مناسبی در کرمانشاه داریم /فعالیت ۲۵۰۰ پزشک داروساز

قباد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و علی رغم اینکه می گویند تحریم ها شامل غذا و دارو نمی شود ولی عملا اینگونه نیست و در کشور برای واردات دارو هایی که صرفا در بحث بیماران استفاده می‌شود مشکل داریم.

وی افزود: در مواردی پیش آمده که سفارش دارویی از کشوری با وجود تامین مالی ۱۰ ماه به طول انجامیده است و هنوز هم نتوانستند دارو را تحویل دهند زیرا عملا می خواهند فشار بیشتری را به مردم تحمیل کنند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: از آنجایی که بیشتر داروها تولید داخل هستند در کشور هنوز کمبود جدی دارویی برای مردم نداشتیم ولی این تحریم ها در زمینه دارو به بیماران خاص مخصوصا بیمارانی سرطانی فشار می آورد.

این مسئول تصریح کرد: کمبودها اگر هم جزیی باشد در زمینه دارویی کار ظالمانه ای است و در زمینه بیماران خاص داروها به سختی تامین می شود.

محمدی بیان داشت: برای تامین دارو در حوزه وزارت بهداشت و در رأس آن سازمان غذا و دارو تلاش های شبانه روزی در حال انجام است ولی تاکنون شاهد اتفاق جدی در این زمینه نبوده ایم.

وی گفت: ایران یکی از کشورهایی است که در زمینه تکنولوژی دارویی پیشرو است و دشمنان تا کنون نتوانستند ضربه ای به ما بزنند، از سوی دیگر اگر بعد از انقلاب این پیشرفت‌ها را در زمینه دارویی نداشتیم، درحال حاضر بحران‌ها و معضلات بسیاری برای بیماران ما در اثر این تحریم ها پیش می آمد.

صادرات دارو به کشورهای همسایه /در برخی تولیدات جزو ۳ تولید کننده اختصاصی هستیم

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: کشور ما از نظر داروسازی قوی است تا جایی که صادرات دارو به خیلی از کشورهای همجوار، حتی به کشور روسیه هم انجام می شود.

این مسئول تصریح کرد: همچنین کشور ایران در تولید برخی اقلام دارویی جزو معدود تولید کننده ها است، اگر در دنیا پنج کشور با تکنولوژی بالای دارویی هستند کشور ایران یکی از آنها است .

وی ادامه داد: در برخی از اقلام کشور ما جزو سه تولید کننده اختصاصی است که همه اینها به برکت خود باوری ایجاد شده در جوانان بعد انقلاب بوده است.

محمدی با بیان اینکه در استان هم ذخیره داروی خوبی داریم، افزود: بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها های (مراکز) بخش خصوصی حداقل ذخیره سه ماه را در انبارهای خود دارند و شرکتهای پخش هم علاوه بر این ذخیره سه ماهه، ذخیره یک ماه دیگر هم دارند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در زمینه دارو چه در شرکت‌های پخش و چه در داروخانه های بیمارستانی و نیز بخش خصوصی بیش از ۲۵۰۰ دکتر داروساز داریم که در حال خدمات رسانی دارویی به مردم هستند.

این مسئول با بیان اینکه کیفیت داروهای تولید داخل متفاوت است، افزود: کارخانه هایی در داخل کشور داریم که به کشورهای پیشرفته دارو صادر می‌کنند و همچنین کارخانه‌هایی هم داریم که کیفیت متوسط دارند اما باز هم استانداردهای جهانی را لحاظ می کنند.

محمدی گفت: بازاریابی شرکت‌های خارجی قوی تر است و معمولا پول هم پرداخت می کنند که بتوانند محصولشان را در بازار جا بیندازند.

وی خاطرنشان کرد: قبول داریم نمونه هایی هست که کیفیت داروی ایرانی ممکن است به پای داروی خارجی نرسد اما همه داروها این گونه نیست.