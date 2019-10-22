هزینه‌ سرشماری سنتی بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسین زاده امروز در همایش روز ملی آمار اظهار داشت: دولت ها برای تحقق سیاست ها و توزیع درآمد نیازمند آمار هستند و آمار با کیفیت در عملکرد آن ها تاثیر گذار است.

رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد: برای داشتن یک نظام آماری قوی نیازمند مدرن سازی و همکاری نهادهای مختلف اداری کشور هستیم. به همین دلیل است که دنیا به دنبال مدرن سازی کشورها رفته است.

حسین زاده گفت: کاهش تدریجی آمار سنتی و اصلاح قوانین موجود از گام های مهم مرکز ملی امار است. داده های اداری تنها اطلاعات نیستند بلکه دارایی ملی هستند که برای تهیه آن ها هزینه شده است.

وی تصریح کرد: ثبت جمعیت، فعالیت و مکان باید در یک چرخش به هم پیوسته در داده ها با بروزرسانی همراه باشد.

حسین‌زاده افزود: هزینه های اجرایی سرشماری سنتی بسیار زیاد است و ما نیازمند جمع آوری اطلاعات بر اساس داده های ثبتی مبنا هستیم.