رقابت های کونگ فو قهرمانی بزرگسالان کشور در قروه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کونگ فو قهرمانی بزرگسالان آقایان کشور به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و با شعار «پیش به سوی ایران فعال» که از سوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان شعار هفته تربیت بدنی و ورزش امسال تعیین شده است، از روز پنجشنبه دوم آبان ماه با حضور استان های سراسر کشور به مدت دو روز در شهرستان قروه برگزار می شود .

این رقابت ها با حضور بیش از ۴۵۰ کونگ فوکار به نمایندگی از ۳۲ استان کشور در اوزان ۵۴-، ۵۸-، ۶۳-، ۶۸-، ۷۳-، ۷۸-، ۸۳- ، ۸۸-، ۹۳-، ۱۰۳ و ۱۰۳+ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان در سالن هزار و ۲۰۰ نفره شهید چمران شهرستان قروه برگزار می شود .

تیم استان کردستان با دو تیم در قالب کردستان (الف) و کردستان (ب) در مسابقات کونگ فو قهرمانی بزرگسالان کشور شرکت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش به کلیه نفرات اول تا سوم رده های سنی مدال، حکم قهرمانی و به تیم های برتر اول تا سوم کاپ قهرمانی اهداء می شود.

گفتنی است، کردستان در شهریور ماه سال جاری نیز میزبان مسابقات کونگ فو دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش پسران بود که طی آن توانست جایگاه نایب قهرمانی را کسب کند.