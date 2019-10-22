اسامی داوران و برنامه پیکارهای لیگ کشتی فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۸ دیدار از هفته سوم از دور رفت و اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی فردا (چهارشنبه) در شهر های قم و نوشهر برگزار می شود.

برنامه و اسامی داوران و ناظران این رقابت ها به شرح زیر است:



هفته سوم دور رفت:

گروه الف:

هیأت کشتی خراسان جنوبی – بازار بزرگ ایران (یک آبان ماه، ساعت ۹ – خانه کشتی قم)

شهدای مدافع حرم قم – هیات کشتی سیرجان (یک آبان ماه، ساعت ۱۱ – خانه کشتی قم)

سرپرست مسابقات: محمد عادل پور(زنجان)

ناظر سازمان لیگ: محسن وزیری(قم)

سرپرست فنی: محمد مصلایی پور، داور S۱ از یزد

داوران بین المللی: بهروز زاده هندیجانی(خوزستان)، ابراهیم کریمی(آذربایجان غربی)، محمدرضا ستوده(لرستان)، غلامرضا محمدنژاد(مازندران)، افشین صمدی زاده(آذربایجان غربی)



گروه ب:

رعد پدافند نوشهر- آریوبرزن بهبهان(یک آبان ماه، ساعت ۱۶ – سالن پهلوان حسن رنگرز نوشهر)

دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان– سیناصنعت ایذه (یک آبان ماه، ساعت ۱۸ – سالن پهلوان حسن رنگرز نوشهر)

سرپرست مسابقات: عین‌الله محمدی(تهران)

ناظر سازمان لیگ: محمدتقی حاج میری(گیلان)

سرپرست فنی: محمدابراهیم امامی، داور S۱ از تهران

داوران بین‌المللی: اکبر نصیری(زنجان)، رضا علی‌اصغری(گیلان)، رضا نقی‌لو(زنجان)، سیدفرشید میرهاشمی(آذربایجان شرقی)، نادر مرادی‌راد(تهران)



هفته اول دور برگشت:

گروه الف:

بازار بزرگ ایران – هیات کشتی سیرجان (یک آبان ماه، ساعت ۱۶ – خانه کشتی قم)

شهدای مدافع حرم قم - هیأت کشتی خراسان جنوبی (یک آبان ماه، ساعت ۱۸ – خانه کشتی قم)

سرپرست مسابقات: محمد عادل پور(زنجان)

ناظر سازمان لیگ: محسن وزیری(قم)

سرپرست فنی: محمد مصلایی پور، داور S۱ از یزد

داوران بین المللی: بهروز زاده هندیجانی(خوزستان)، ابراهیم کریمی(آذربایجان غربی)، محمدرضا ستوده(لرستان)، غلامرضا محمدنژاد(مازندران)، افشین صمدی زاده(آذربایجان غربی)



گروه ب:

سیناصنعت ایذه - آریوبرزن بهبهان(یک آبان‌ماه، ساعت ۹ – سالن پهلوان حسن رنگرز نوشهر)

رعدپدافند نوشهر - دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان (یک آبان‌ماه، ساعت ۱۱ – سالن پهلوان حسن رنگرز نوشهر)

سرپرست مسابقات: عین‌الله محمدی(تهران)

ناظر سازمان لیگ: محمدتقی حاج میری(گیلان)

سرپرست فنی: محمدابراهیم امامی، داور S۱ از تهران

داوران بین‌المللی: اکبر نصیری(زنجان)، رضا علی‌اصغری(گیلان)، رضا نقی‌لو(زنجان)، سیدفرشید میرهاشمی(آذربایجان شرقی)، نادر مرادی‌راد(تهران)