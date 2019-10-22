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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۴

هفته سوم دور رفت و اول دور برگشت؛

اسامی داوران و برنامه پیکارهای لیگ کشتی فرنگی اعلام شد

اسامی داوران و برنامه پیکارهای لیگ کشتی فرنگی اعلام شد

دیدارهای هفته سوم از دور رفت و هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی در شهرهای شهرهای قم و نوشهر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  ۸ دیدار از هفته سوم از دور رفت و اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی فردا (چهارشنبه) در شهر های قم و نوشهر برگزار می شود.

برنامه و اسامی داوران و ناظران این رقابت ها به شرح زیر است:

هفته سوم دور رفت:
گروه الف:

هیأت کشتی خراسان جنوبی – بازار بزرگ ایران (یک آبان ماه، ساعت ۹ – خانه کشتی قم)
شهدای مدافع حرم قم – هیات کشتی سیرجان (یک آبان ماه، ساعت ۱۱ – خانه کشتی قم)
سرپرست مسابقات: محمد عادل پور(زنجان)
ناظر سازمان لیگ: محسن وزیری(قم)
سرپرست فنی: محمد مصلایی پور، داور S۱ از یزد
داوران بین المللی: بهروز زاده هندیجانی(خوزستان)، ابراهیم کریمی(آذربایجان غربی)، محمدرضا ستوده(لرستان)، غلامرضا محمدنژاد(مازندران)، افشین صمدی زاده(آذربایجان غربی)

گروه ب:
رعد پدافند نوشهر- آریوبرزن بهبهان(یک آبان ماه، ساعت ۱۶ – سالن پهلوان حسن رنگرز نوشهر)
دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان– سیناصنعت ایذه (یک آبان ماه، ساعت ۱۸ – سالن پهلوان حسن رنگرز نوشهر)
سرپرست مسابقات: عین‌الله محمدی(تهران)
ناظر سازمان لیگ: محمدتقی حاج میری(گیلان)
سرپرست فنی: محمدابراهیم امامی، داور S۱ از تهران
داوران بین‌المللی: اکبر نصیری(زنجان)، رضا علی‌اصغری(گیلان)، رضا نقی‌لو(زنجان)، سیدفرشید میرهاشمی(آذربایجان شرقی)، نادر مرادی‌راد(تهران)

هفته اول دور برگشت:
گروه الف:

بازار بزرگ ایران – هیات کشتی سیرجان (یک آبان ماه، ساعت ۱۶ – خانه کشتی قم)
شهدای مدافع حرم قم - هیأت کشتی خراسان جنوبی (یک آبان ماه، ساعت ۱۸ – خانه کشتی قم)
سرپرست مسابقات: محمد عادل پور(زنجان)
ناظر سازمان لیگ: محسن وزیری(قم)
سرپرست فنی: محمد مصلایی پور، داور S۱ از یزد
داوران بین المللی: بهروز زاده هندیجانی(خوزستان)، ابراهیم کریمی(آذربایجان غربی)، محمدرضا ستوده(لرستان)، غلامرضا محمدنژاد(مازندران)، افشین صمدی زاده(آذربایجان غربی)

گروه ب:
سیناصنعت ایذه - آریوبرزن بهبهان(یک آبان‌ماه، ساعت ۹ – سالن پهلوان حسن رنگرز نوشهر)
رعدپدافند نوشهر - دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان (یک آبان‌ماه، ساعت ۱۱ – سالن پهلوان حسن رنگرز نوشهر)
سرپرست مسابقات: عین‌الله محمدی(تهران)
ناظر سازمان لیگ: محمدتقی حاج میری(گیلان)
سرپرست فنی: محمدابراهیم امامی، داور S۱ از تهران
داوران بین‌المللی: اکبر نصیری(زنجان)، رضا علی‌اصغری(گیلان)، رضا نقی‌لو(زنجان)، سیدفرشید میرهاشمی(آذربایجان شرقی)، نادر مرادی‌راد(تهران)

کد مطلب 4753060

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