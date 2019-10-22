وضعیت نامناسب سنگ های تاریخی دولتخانه صفوی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از عمارت دولتخانه صفوی در شهر قزوین به نمایش تصاویر قدیمی و سنگ های تاریخی از دوره های مختلف که در بناهای متعدد شهر کشف شده اند اختصاص پیدا کرده است.

در بخش عکسخانه این عمارت از بازدیدکنندگان نفری دو هزار تومان ورودیه گرفته می شود تا آنها بتوانند وارد شده و از تصاویری قدیمی قزوین بازدید کنند این تصاویر نشان می دهد که شهر قزوین در گذشته چه بناهایی داشته و الان اثری از آنها نیست.

در بخش های دیگر از جمله راهروی آن سنگ های تاریخی که معمولا سنگ قبر بوده اند نیز بدون هیچ توضیحی گذاشته شده و هر لحظه ممکن است در این راهروی باریک پای بازدیدکنندگان که در روزهای تعطیل تعداد آنها بیشتر می شود، به آنها برخورد کند و موجب آسیب به این سنگ ها شود. در میان آنها تعدادی شیرهای سنگی و کندو(ظرف بزرگ سفالی برای نگهداری آذوقه) و ظروف سفالی دیگر نیز دیده می شود.

در بخش دیگری روی میزهای چوبی شیب دار تعدادی سنگ های کوچک و بزرگ قرار داده است. این سنگ ها بدون هیچ حفاظی به نحوی قرار گرفته اند که هر لحظه امکان سقوط آنها توسط بازدیدکنندگان وجود دارد.

یکی از مسئولان این موزه در گفتگو با بازدیدکنندگانی که از این وضعیت تعجب کرده و سوال می کردند پاسخ می داد: بارها به مسئولان میراث فرهنگی گفته ایم که هم ممکن است این سنگ ها سقوط کرده و بشکنند و هم مردم به آنها دست می زنند و به مرور جای دست آنها روی سنگ سیاه می شود. ولی کسی توجهی نمی کند.

غیر از اینکه سنگ ها روی میز و راهروها نمایش داده می شوند؛ برخی آثار دیگر نیز در ویترین ها قرار داده شده است که آنها هم نه دما و نه نور مناسبی دارند حتی شیشه های ویترین ها نیز باز هستند.

تصاویر نشان می دهد به وضعیت مهمترین عمارت قزوین در انتهای خیابان سپه توجهی به آن نمی شود. سنگ سردرشرقی مسجد جامع قزوین یا آثار یافت شده از امامزاده اسماعیل از جمله این آثار است.