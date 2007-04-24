زیاده خواه نیستیم / مگر مس با تغییر در کادر فنی به دنبال قهرمانی نیست

نادر دست نشان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اذعان داشت : ما زیاده خواه نیستیم که هدف مان صعود به لیگ برتر است. هرتیمی که گام به مرحله حذفی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول می نهد به دنبال صعود است و ما نیز از این قائده مستثنی نیستیم.



وی ادامه داد: مگر تیم مس کرمان که برای نخستین بار به لیگ برتر راه پیدا کرده بود و شرایط خوبی در جدول رده بندی داشت در نیمه مسابقات دست به تغییر کادر فنی نزد تا فصل آینده قهرمان لیگ برتر شود؟ آیا نام این کار زیاده خواهی است؟

سرمربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس خاطر نشان ساخت : مردم بندرعباس سالهاست آرزو می کنند تیمی از شهرشان و استان هرمزگان حضور در سطح اول فوتبال ایران را تجربه کند حال که ما به آستانه رسیدن به آروزهای آنها هستیم به آسانی از هدف خود کوتاه نمی آئیم و بیش از گذشته برای راهیابی به لیگ برتر تلاش خواهیم کرد.



دست نشان اذعان داشت: باتوجه به پوشش تصویری بازی های مرحله حذفی مسابقات لیگ دسته اول و توجه بیشتر به این رقابت ها انتظار داریم بازیکنان ما توانایی خود را بیش از پیش نشان دهند و ثابت کنند توانایی حضور در سطح اول فوتبال ایران را دارند.



وی تصریح کرد: ما به اندازه همه تیم های حاضر در مرحله حذفی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور شانس صعود به مسابقات لیگ برتر داریم و اینکه سابقه کمتری نسبت به آنها داریم دلیل بر ضعف و بی انگیزه بودن بازیکنان مان نیست.



سرمربی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس اذعان داشت: تیم ما توانایی راهیابی به جمع تیم های برتر فوتبال ایران را دارد و نهایت سعی خود را به کار می گیریم تا به لیگ برتر راه پیداکنیم و زحمات مردم بندرعباس و مجموعه شهرداری را به ثمر برسانیم.