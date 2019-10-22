همکاری ایران و چین پرقدرت ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، یانگ گوفانگ صبح سه‌شنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه روابط بین ایران و چین طولانی‌مدت و دوستانه است، ابراز داشت: همکاری بین دو کشور از گذشته شروع‌شده و همچنان پرقدرت ادامه خواهد داشت. ‌

وی ضمن بیان اینکه ارتباط چین و ایران تأثیرگذار بر اقتصاد دو کشور خواهد بود، افزود: تاکنون چندین پیشنهاد مختلف از سوی شرکت‌های ایرانی و مرتبط با موضوعات تخصصی ارائه‌شده است که ما نیز باافتخار همکاری لازم را انجام خواهیم داد.

سرمایه‌گذار چینی بابیان اینکه طی بازدیدهای صورت گرفته از معادن سمنان به روشنایی این نکته قابل‌درک بود که این استان ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در ارتباط با تولید کاغذ از سنگ‌آهک دارند، ابراز داشت: ‌ تکنولوژی تولید کاغذ از آهک دانش جدید و دارای اهمیتی محسوب می‌شود که لازم است به‌منظور رقابت شرکت‌های ایرانی با تمام دنیا، این دانش و تکنولوژی بروز و جدید باشد.

گوفانگ بابیان اینکه این آمادگی وجود دارد تا علاوه بر در اختیار نهادن تکنولوژی تولید کاغذ از آهک درزمینهٔ تولید فیلم خام نیز با شرکت‌های ایرانی همکاری کنیم، افزود: امیدواریم دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مساعدت‌های لازم درزمینهٔ تسهیلات گمرکی و احداث کارخانه به انجام رساند.