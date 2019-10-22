دولت ترامپ نمونه دی ان ای پناهجویان را جمع آوری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، این اطلاعات به داده هایی که در پایگاه داده بزرگ اف بی آی ذخیره شده، اضافه می شود و پلیس و دستگاه قضایی امریکا می توانند از آنها برای شناسایی مجرمان و جنایتکاران بهره بگیرد.

بنا بر اعلام وزارت دادگستری امریکا اطلاعات دی ان ای افراد یادشده به طور دقیق جمع آوری می شود و این امر شامل تمامی افراد مهاجری است که به هر نحو ممکن از مرزهای آمریکا عبور کرده باشند و حتی به طور موقت و کوتاه در این کشور نگهداری شده باشند.

وزارت دادگستری آمریکا افزوده که این قوانین در مورد ساکنان قانونی و دائمی در این کشور یا هر فرد دیگری که به طور قانونی در آمریکا سکونت دارد، اعمال نمی شود. همچنین کودکان زیر ۱۴ سال از قانون مذکور مستثنی شده اند. البته مشخص نیست آیا پناهجویانی که از طریق مرزهای رسمی و به شکل قانونی وارد خاک امریکا شده اند از قوانین یادشده مستثنی می شوند یا خیر.

در عین حال این برخورد پلیس آمریکا با پناهجویان و جنایتکار و متخلف محسوب کردن همه این افراد به طور پیش فرض، با انتقادهایی در داخل و خارج از این کشور مواجه شده است.

اجرای برنامه یادشده از دو هفته قبل آغاز شده اما خبر جمع آوری اطلاعات دی ان ای پناهجویان امروز به طور رسمی اعلام شده است.

در عین حال سرقت یا هک شدن این داده ها نیز مساله ای است که می تواند امنیت و حریم شخصی میلیون ها نفر را به خطر بیندازد و مشخص نیست دولت آمریکا تا چه حد برای حفظ ایمنی اطلاعات مذکور جدیت به خرج می دهد.