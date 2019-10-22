احمد همتی در حاشیه نشست تقدیر از ورزشکاران برتر سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بهضرورت ترویج و توسعه ورزش همگانی، ابراز کرد: سالنهای ورزشی زیادی مربوط به ادارهها امروز بهصورت بلااستفاده و یا محدود موجود است حالآنکه استفاده از سالنهای ورزشی دولتی برای عموم مردم خلاف قانون نیست و قطعاً مجموعه استانداری در این زمینه دید مثبت دارند و انتظار داریم که مدیرکل ورزش و جوانان این امر را پیگیری کند.
وی بابیان اینکه ترک تشریفات ظاهراً منع قانونی ندارد و سالنها را بعد از شناسایی با پیگیری لازم میتوان تحویل هیئتهای ورزشی داد، افزود: این کار سبب میشود تا استفاده درستی از این اماکن ورزشی صورت گیرد.
نماینده سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس درباره استفاده از ظرفیتهای ورزش همگانی نیز، ابراز کرد: اقدامات خوبی در پارکها و فضاهای سبز انجامشده که با ساماندهی بهتر آنها میتوان از این امکان بهخوبی استفاده کرد لذا معتقدیم اگر از این فضاها استفاده شود، در کنار ورزش نشاط هم به جامعه تزریق میشود.
همتی درباره اعتبارات بخش ورزش نیز گفت: یکی از پیشنهادهایی که ارائه شد، افزایش ۲۷ صدم درصد ارزشافزوده به بخش ورزش بود که البته تأثیر مستقیمی این امر بارونق اقتصادی کشور دارد اما به هر روی می تواند تاثیر خوبی در ورزش همگانی داشته باشد از سوی دیگر معتقدیم که بهجای دنبال کردن پروژهها در بخش ورزش میبایست نوآوریها، خلاقیتها و کارهای جدیدی را دنبال کرد تا به نتیجه که همان ارتقای ورزش همگانی محسوب میشود، رسید.
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