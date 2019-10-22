۱۰۰هزار زائر پاکستانی در موکب های چهارگانه اوقاف کرمان اطعام شدند

حجت الاسلام رضا حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان در اربعین حسینی گفت: بخش قابل توجهی از موقوفات استان کرمان مربوط به برنامه‌های عزاداری در ایام محرم و صفر است و این اداره در راستای عمل امینانه به نیات واقفان خیراندیش، هر ساله از محل عواید این موقوفات اجرای نیت می‌کند.

وی افزود: امسال موکب های این اداره به منظور خدمات دهی به زائران پاکستانی در محور های ورودی شهرهای بم، ماهان، باغین و سیرجان راه اندازی شد که با خدمات انجام شده بیش از ۱۰۰ هزار زائر پاکستانی در این موکب ها پذیرایی و اطعام شدند.

حجت الاسلام حدادی اضافه کرد: در راستای خدمات دهی بهتراز محل عواید موقوفات منطبق استان کرمان ۴۰ هزار بسته آب معدنی، ۳.۵ تن برنج، ۳۸۰ کیلو گرم گوشت گرم مرغ، ۱۰۰ کیلوگرم خرما و هشت هزارپرس غذای گرم به این موکب ها ارسال شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته این اداره به عنوان معین استان سیستان و بلوچستان کمک های مالی را به موکب امام رضا (ع) این استان ارائه کرد، ادامه داد: امسال نیز مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار از سوی این اداره به این موکب اختصاص یافت.

حجت الاسلام حدادی در ادامه با اشاره به برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین در اماکن متبرکه شاخص استان گفت: یکی از اقدامات فرهنگی و مهمی که طی چند سال گذشته به تاسی از پیاده روی اربعین در عراق در حال انجام است و مورد توجه مردم استان نیز قرار گرفته پیاده روی حرم تا حرم با عنوان جاماندگان اربعین در آستان امامزادگان عظیم الشان است

وی ادامه داد: در همین راستا این پیاده روی در امامزادگان شهرهای جوپار، سیرجان، زرند، کهنوج، منوجان، بم، کوهبنان، رفسنجان و راین برگزار شد.