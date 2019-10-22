دومین دوره انتخابی المپیاد ورزشی هلال احمر استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر صبح سه‌شنبه اظهار داشت: تقویت برنامه‌های ورزشی را به صورت ویژه در دستور کار داریم و در این راستا طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود.

غلامرضا حاجیانی با اشاره به اهمیت بالای ورزش در ساخت روح و جسم، اضافه کرد: نقش ورزش در تهذیب روح و روان بی بدیل است و باید در راستای تقویت فعالیت‌های ورزشی تلاش شود.

وی با اشاره به برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان و اعضای منطقه جنوب کشور که در آذر ماه امسال در بوشهر برگزار می‌شود، حضور پررنگ تیم‌های مختلف ورزشی کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر استان را خواستار شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر خاطرنشان کرد: ضمن حضور تیم‌های مختلف استان بوشهر در المپیاد منطقه‌ای، کسب عناوین و مقام نیز دور از دسترس نیست و از تیم‌های شرکت کننده انتظار داریم برای این هدف تلاش کنند.

مسابقات مرحله انتخابی المپیاد ورزشی، از تاریخ ۳۰ مهرماه تا سوم آبان ماه در رشته‌های دارت، والیبال، شنا، فوتسال، بدمنتون، تنیس روی میز، شطرنج، آمادگی جسمانی و فوتبال دستی به میزبانی شهر بوشهر بین تیم‌های شهرستان‌های ده گانه استان برگزار می‌شود.