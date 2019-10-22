یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان لامرد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد یادواره شهدای مدافع حرم این شهرستان پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به مناسبت دومین سالگرد اولین شهید مدافع حرم شهرستان لامرد، شهید سرافراز حبیب ریاضی پور، یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، و جانبازان و عموم مردم شهید پرور برگزار می شود.

مرتضی راستی افزود: این یادواره طی دوشب، شب اول باعنوان یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان لامرد و شب دوم با عنوان یادواره بیست شهید دفاع مقدس گلزار شهدای محله کهوردان شهر لامرد برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این مراسم با سخنرانی فرماندهان جبهه مقاومت و راویان مطرح کشوری برگزار می شود.

راستی، هدف از برگزاری چنین مراسمی را زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای عزیز هشت سال دفاع مقدس و همچنین شهدای جبهه مقاومت و بیداری اسلامی یاد کرد و گفت: سیره شهدا بهترین الگو برای تحقق گام دوم انقلاب و زندگی اسلامی است.

این یادواره در روزهای پنج شنبه و جمعه، دوم و سوم آبان ماه ۹۸ در ساعت ۲۰ شب در جوار تربت پاک ۲۰شهید گلزار کهوردان شهر لامرد برگزار می شود.