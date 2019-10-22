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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۰

یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان لامرد برگزار می شود

یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان لامرد برگزار می شود

لامرد- یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان لامرد و ۲۰شهید گلزار شهدای کهوردان برگزار می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد یادواره شهدای مدافع حرم این شهرستان پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به مناسبت دومین سالگرد اولین شهید مدافع حرم شهرستان لامرد، شهید سرافراز حبیب ریاضی پور، یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، و جانبازان و عموم مردم شهید پرور برگزار می شود.

مرتضی راستی افزود: این یادواره طی دوشب، شب اول باعنوان یادواره شهدای مدافع حرم شهرستان لامرد و شب دوم با عنوان یادواره بیست شهید دفاع مقدس گلزار شهدای محله کهوردان شهر لامرد برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این مراسم با سخنرانی فرماندهان جبهه مقاومت و راویان مطرح کشوری برگزار می شود.

 راستی، هدف از برگزاری چنین مراسمی را زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای عزیز هشت سال دفاع مقدس و همچنین شهدای جبهه مقاومت و بیداری اسلامی یاد کرد و گفت: سیره شهدا بهترین الگو برای تحقق گام دوم انقلاب و زندگی اسلامی است.

این یادواره در روزهای پنج شنبه و جمعه، دوم و سوم آبان ماه ۹۸ در ساعت ۲۰ شب در جوار تربت پاک ۲۰شهید گلزار کهوردان شهر لامرد برگزار می شود.

کد مطلب 4753110

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