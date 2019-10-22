به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح صبح امروز در نشست بررسی مسائل شهری و مشکلات عمران و زیباسازی میبد با حضور اعضای شورای شهر و شهردار میبد با ابراز خرسندی از تعامل شورا و شهرداری میبد در اجرای پروژههای بزرگ شهری اظهار داشت: این تعامل باید برای شهر و مردم منشأ تحولات بزرگ باشد.
وی تاکید کرد: برای جلب رضایت مردم در حوزههای مختلف، شورا و شهرداری باید هرگونه موانع و مشکلات را برطرف کرده و به سمت توسعه و عمران و آبادانی شهر پیش بروند.
فلاح، اجرای طرحهای بدون پشتوانه فنی و کارشناسی در سطح شهر را خسارت بار خواند و تصریح کرد: برای شهر تاریخی میبد باید با نگاه فنی و کارشناسی و افقهای بلند کار کرد زیرا اجرای طرحهای بدون پشتوانه، بافت تاریخی میبد را دچار بحران میکند.
فرماندار میبد با اشاره به برخی مشکلات موجود در شهرستان میبد که برای حل آن نیاز به اعتبارات ملی یا اقداماتی فراتر از سطح شهرستان است، خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل در استان و بخشی هم که نیاز به پیگیری در سطح کشور را دارد، دنبال میکند.
به گزارش مهر، حل مشکل حریم قانونی شهر، اجرای طرح ورودی شهر با همکاری شهرداری و بخش خصوصی و واحدهای صنعتی، ایجاد درآمد پایدار شهرداری و تعیین تکلیف بدهی ادارات به شهرداری تا سال آینده از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
همچنین در این نشست مقرر شد؛ سال آینده با محوریت فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی، سال زیباسازی و عمران شهری نامگذاری شود تا با همکاری و همفکری ادارات مرتبط قدمهای جدیتری در این زمینه انجام شود.
نظر شما