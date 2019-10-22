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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶

رئیس صنعت، معدن و تجارت اردبیل خبر داد:

صادرات ۱۱۲ میلیارد دلاری اردبیل به کشورهای همجوار

صادرات ۱۱۲ میلیارد دلاری اردبیل به کشورهای همجوار

اردبیل - رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در طول یک سال گذشته حدود ۱۱۲ میلیارد دلار صادرات از استان اردبیل انجام پذیرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از واحدهای تولیدی استان اردبیل عنوان کرد: در یک سال اخیر شاهد جهش مناسبی در صادرات استان اردبیل بودیم به گونه‌ای که میزان درآمدهای انجام یافته بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

به گفته وی بیشترین میزان صادرات انجام یافته از اردبیل به کشورهایی همچون جمهوری آذربایجان و عراق است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به جهش بیش از ۱۵۰ درصدی صادرات استان اردبیل نیز اشاره کرد و یادآور شد: عمده کالاهای صادراتی که از طریق استان اردبیل انجام می‌شوند، شامل مصنوعات پلاستیکی، سیب زمینی، آهن و شیشه هستند.

صادقی بیشترین واردات استان اردبیل را شامل ماشین آلات و مواد اولیه دانست و یادآور شد: درنظر داریم با فراهم شدن شرایط یکصد واحد تولیدی که قسمت عمده‌ای از محصولات تولید شده آنان صادرات محور هستند در نقاط مختلف استان اردبیل راه اندازی شوند.

وی با بیان اینکه اردبیل را می‌توان از جمله استان‌های دارای ردیف صنعتی شمرد، افزود: امیدواریم با تسهیل در شرایط و حمایت واقعی از تولید کنندگان میزان صادرات استان اردبیل بیش از گذشته انجام یافته و روند رو به رشد موجود با سرعت بیشتری ادامه یابد.

کد مطلب 4753117

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    نظرات

    • AT ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
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      پاسخ
      اصلا کل صادرات ایران اینقدر هست که فقط 112 میلیارد آن از اردبیل باشه،ما رو گرفتی یا اصلا نمیدونی میلیارد چی هست.

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