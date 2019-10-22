یک بلای طبیعی به نام توفان لرزه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دانشمندان دانشگاه فلوریدا به تازگی یک بلای طبیعی جدید به نام توفان لرزه را کشف کرده اند که ترکیبی از زمین لرزه و توفان است، البته این پدیده بر خلاف تصور چندان مخرب نیست.

بر اساس این یافته جدید زمانی که توفان های مهیب آغاز می شوند، موج هایی بزرگ را در سطح دریاها ایجاد می کنند که این موج ها به نوبه خود توسعه یافته و انواع دیگری از موج ها را خلق می کنند که می توانند تا عمق آب و حتی تا کف دریا به پیش بروند.

تعامل میان این موج های ثانویه و کف دریا، نوع خاصی از نیروی فشاری را تولید می کند که اثری مانند برخورد چکش با کف اقیانوس را بر جای می گذارد و موجب شکل گیری زمین لرزه می شود. دانشمندان با بررسی سر و صدای این لرزش پدیده توفان لرزه را شناسایی و نام گذاری کرده اند.

شدت لرزش ناشی از توفان لرزه ها به ۳.۵ درجه ریشتر می رسد. البته شدت لرزش های حاصل از توفان لرزه زیاد نیست و انسان ها قادر به احساس کردن آنها نیستند. ولی نباید این پدیده تازه را دست کم گرفت. زیرا لرزش های یادشده به طور قطع اثراتی بر روی طبیعت و زندگی جانداران دریایی بر جای می گذارد که هنوز بشر اطلاعی از آنها ندارد.

مطالعه بر روی این پدیده از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۵ منجر به شناسایی ۱۴۰۷۷ توفان لرزه شده که نشان می دهد هر سال بر روی کره زمین بیش از هزار توفان لرزه رخ می دهد.