شکست توطئه های آمریکا برابر ملت ایران را در ۱۳ آبان جشن می گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی صبح سه شنبه در جلسه ستاد ۱۳ آبان استان تهران طی سخنانی با اشاره به برگزاری با شکوه مراسم اربعین در کشور عراق و همچنین برگزاری منسجم و وحدت آفرین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در سراسر کشور اظهار داشت: عشق به امام حسین(ع) و ائمه در مردم ایران نهادینه شده است و هر چه قدر هم می گذر این محبت ریشه دارتر از قبل می شود.

لطفی در ادامه با بیان اینکه باید خود را برای برگزاری مراسم استکبار ستیزی ۱۳ آبان ماه آماده کنیم گفت: در ۱۳ آبان به عنوان تکلیف دینی و انقلابی و ره توشه ۲ ماه عزاداری و تاسی به شعار «هیهات مناالذله» شاهد حضور تماشایی مردم در صحنه خواهیم بود.

وی افزود: اگر چه کوته فکرانی هستند که ضریب هوشی پایینی دارند و در شعار «مرگ بر آمریکا» تردید می کنند، ولی امروز شعار «مرگ بر آمریکا» جهانی شده و خود آمریکایی ها به افول آمریکا معتقد هستند که با شکست اقتصادی آمریکا و بدهی ۲۴ تریلیون دلاری آمریکا آغاز شده است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در ادامه بیان داشت: برای برگزاری این مراسم و راهپیمایی، با تمام مراکز تاثیرگذار هماهنگی لازم صورت گرفته و باید با هم افزایی تمام تشکل های مردمی بر شور و شکوه مراسم بیافزایند.

لطفی عنوان داشت: تقابل ملت ایران با آمریکا تقابلی مقدس و مایه افتخاری است که مردم علیرغم تمام تحریم ها و تهدیدها در برابر آمریکا ایستاده اند، لذا در۱۳ آبان شکست توطئه های آمریکا در برابر ملت ایران را فریاد زده و جشن خواهیم گرفت و در این راستا باید مسئولان در کنار مردم در مراسم ۱۳ آبان حضور داشته باشند.