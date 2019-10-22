تهران در صدر آمار بیماری های روانپزشکی/سهم بالای افسردگی و اضطراب

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف فکور، افزود: طبق آمار های وزارت بهداشت رتبه بیماری های روانپزشکی حتی از سرطان و تصادفات هم بیشتر است و رتبه اول را پیدا کرده است و جز چند بیماری خط اول است و در بین بیماری های مختلف روانپزشکی طبق بررسی های پیمایشی افسردگی و اضطراب بیشترین بیماری شناخته شده هستند.

وی ادامه داد: در شهرهای مختلف، شهر تهران بیشترین آمار بیماری های روانپزشکی را دارد که البته قابل توجیه است چون استرس ها در کلانشهرها به علت وجود مسائل اقتصادی و اجتماعی و توسعه سیاسی و فرهنگی که از مولفه های تاثیرگذار در بیماری ها هستند، وجود دارد.

مشاور روانپزشکی بیمارستان رازی، ادامه داد: در حال حاضر رشته روان تنی در کشورهای مختلف ایجاد شده و در کشور ما حدود یک دهه است که در جامعه ایجاد شده است بیماری های این رشته متاثر از روان و جسم است و اثرات متقابل روان بر جسم فرد و بر جامعه است. به طور مثال موارد بسیاری داشتیم که دستگاه گوارش، تناسلی، تیروئید، مفاصل بر اساس فشار روانی و استرس کارکرد خودش رو از دست می دهد.

فکور گفت: یکی از بیماری های متاثر از اختلال سلامت روان، بیماری های پوستی است. بیماری های مزمن زیادی داریم که طبق تحقیقاتی که در بیمارستان روانپزشکی رازی انجام شده است، در حدود ۴۰ درصد دچار اختلالات روانپزشکی هستند.

وی افزود: بیماری پمفیگوس و پسوریازیس بیماری های پوستی هستند که فرد دچار اختلال روانی می شود و روان را مختل می کند، حتی اگر فرد دچار اختلالات اولیه پوستی نباشد ولی وقتی روان فرد دچار اختلال شود، بیماری شدت پیدا می کند و این بیماران نیاز به مشاوره روانپزشکی دارند و برخی بیمارانی که اختلال وسواس کندن مو و یا به دنبال مصرف مواد فکر می کند که حشره زیر پوست آنها حرکت می کند که از طریق متخصص پوست به ما ارجاع داده می شوند.

فکور ادامه داد: روان فرد متاثر از عوامل مختلف محیطی، ژنتیکی، عفونت ها، بیماری ها و عوامل اقتصادی و...، است. یکی از این عوامل که تاثیر مستقیم بر روان فرد دارد جسم افراد است و بر عکس سلامت روان هم بر عوامل مختلف اثر می گذارد. اگر سلامت روان آحاد مردم دچار مشکل بشود بر جامعه تاثیر می گذارد و جرائم زیاد می شود و جرائم اجتماعی، خودکشی، قتل، سرقت، طلاق، فحشا و افراد خیابانی، افزایش پیدا می کند.

وی با عنوان این مطلب که زندگی بدون استرس معنا ندارد، افزود: مهم این است که این استرس ها را کنترل کنیم تا تعادل زندگی به هم نخورد و راه های مختلفی را پیشنهاد می دهیم که مشاوره و درمان و دارو می تواند آخرین راه باشد.