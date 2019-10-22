آمار ورود به بازار کار دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی عمران صبح امروز سه شنبه در جلسه هم افزایی و بررسی مشکلات دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: مطابق برنامه ششم باید ۳۰ درصد جمعیت دانشجویی کشور دانشجویان مهارتی باشند و دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از دانشگاه های بزرگ کشور در این زمینه قلمداد می شود.

وی ادامه داد: امسال این دانشگاه حدود ۱۷۰ هزار نفر ورودی جدید در ۱۷۶ دانشکده دارد که پیش بینی می شود ۲۰۰ هزار دانشجو پذیرش داشته باشیم، این دانشگاه ۵۲ دانشکده اختصاصی دخترانه نیز دارد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای تصریح کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد دروس دانشگاه به صورت عملی ارائه می شود، ۲۲۰۰ کارگاه و آزمایشگاه در اختیار دانشجویان است. میزان حضور دانشجویان به خاطر فعالیت عملی که دارند در خوابگاه ها کم است، فارغ التحصیلان این دانشگاه بدون تردید توانایی قابل توجهی در مشاغل مختلف نسبت به سایر دانشگاه ها دارند.

صالحی عمران افزوود: ۶۰ درصد دانشجویان از مجموع دانشجویان دختر و ۶۷ درصد دانشجویان از مجموع دانشجویان پسر این دانشگاه وارد بازار کار شده اند، ۴ هزار نفر از دانشجویان این دانشگاه دانشجویان کم برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه سیاست وزارت علوم بهبود نرخ اشتغال است افزود: این دانشگاه این توان و پتانسیل را دارد ولی نیازمند این است که از دانشگاه حمایت جدی صورت گیرد.

صالحی عمران ادامه داد: از مهر پارسال تا مهر امسال ۴۱ برنامه کاردانی پیوسته دانشگاه اصلاح و بازنگری شده است، تجاری سازی بسیار مورد توجه دانشگاه قرار گرفته است، ۲۷ مرکز نوآوری در دانشگاه راه اندازی خواهد شد که همه اینها نیازمند حمایت است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای یادآورشد : همچنین سلف سرویس های این دانشگاه حدود ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد.