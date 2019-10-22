صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از نیمه مهر ماه تاکنون در طرح ویژه اربعین ۲۱ هزار و ۶۳ زائر از خدمات مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه نیروهای مرکز مدیریت حوادث استان کرمانشاه به ۱۹ هزار و ۸۴۲ بیمار و مصدوم سرپایی خدمات رسانی کردند، افزود: یک هزار و ۲۱۰ نفر زائر به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه از طریق سه پرواز اورژانس هوایی پنج بیمار به مراکز درمانی انتقال داده شد، گفت: همچنین به ۶۸۹ مصدوم ترافیکی در طول اجرای طرح ویژه اربعین خدمات رسانی شده است.

این مسئول از خدمات رسانی به چهار هزار و ۸۶۶ نفر از طریق اتوبوس آمبولانس خبر داد و تصریح کرد: ۴۰۶ نفر دچار مسمومیت گوارشی شدند، همچنین ۷۲۳ بیمار تنفسی و ۶۹۱ بیمار قلبی از خدمات مرکز مدیریت حوادث بهره مند شدند.

مدرسی با بیان اینکه ۱۲ تبعه خارجی از خدمات مرکز مدیریت حوادث استان بهره مند شدند، گفت: همچنین به ۲۹۶ نفر که دچار ترومای غیر ترافیکی شدند، ارائه خدمت شد.

وی از اتمام طرح ویژه اربعین خبر داد و افزود: روزانه به طور متوسط ۵۰ دستگاه آمبولانس و پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس در طول مسیر پیاده روی زوار اربعین استقرار یافت.