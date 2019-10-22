کار با توپ شاگردان کالدرون در هوای بارانی/ بشار رسن همچنان غایب

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه امروز سه شنبه در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد.

* دروازه بانان پرسپولیس ۲۰ دقیقه قبل از سایر بازیکنان این تیم در چمن ورزشگاه حاضر شدند تا از ابتدا تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر محسن سیدی برگزار کنند.

* بازیکنان پرسپولیس پس از تمرین در سالن بدنسازی به چمن آمدند تا تمرینات کششی خود را همراه با کار با توپ زیر نظر خواکین و والنسیا برگزار کنند.

* گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس همچون گذشته پا به پای بازیکنان تمرین می کرد تا آمادگی بدنی خود را به رخ آنها بکشد.

* بازیکنان پرسپولیس پس از پاس های کوتاه و استارت های سرعتی به فوتبال در زمین فشرده پرداختند.

* محسن سیدی تمرینات ویژه ای را نسبت به روزهای گذشته برای علیرضا بیرانوند و بوژیدار رادشوویچ در نظر گرفته بود.

* بشار رسن هافبک ملی پوش عراقی پرسپولیس در تمرین امروز این تیم غایب بود. وی همچنان با مشکل گذرنامه خود برای ورود به ایران مواجه است.

* سیامک نعمتی پس از کار با توپ همراه با سایر بازیکنان به تمرین اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی پرداخت.