ساختمان نگهداری متکدیان شهری در گنبد کاووس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، عبد القدیر کریمی در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی گنبدکاووس به موضوع تکدیگری به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی مشهود در گنبدکاووس اشاره و اظهار کرد: مردم باید بدانند نتیجه کمک کردن به متکدیان سر چهار راهها، تشویق آنان به تداوم تکدیگری است که باعث زشت شدن چهره شهر میشود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس با اشاره افتتاح ساختمان محل نگهداری متکدیان گنبدکاووس از سوی شهرداری این شهر، گفت: با اتمام عملیات گازکشی به این ساختمان و تجهیز آن، از یک ماه آینده ماموران انتظامی و شهرداری فعالیت خود را برای جمعآوری متکدیان از سطح شهر آغاز میکنند.
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