۳۲۶ گونه پرنده در استان بوشهر شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو درویشی صبح سه‌شنبه در کارگاه آموزشی و عملی پرندگان شکاری و غاز پیشانی سفید کوچک در استان بوشهر اظهار داشت: پرندگان شکاری در رأس یکی از هرم‌های غذایی چرخه طبیعت هستند.

وی اضافه کرد: پرندگان شکاری بدون دخالت انسان جمعیت برخی از حشرات مضر و جوندگان را تنظیم و از ازدیاد غیرقابل کنترل آنها جلوگیری می کنند و زنده‌گیری آنها باعث آسیب به چرخه طبیعت و انقراض نسل آنها می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان بوشهر افزود: در استان بوشهر در طول سالیان اخیر بیش از ۳۲۶ گونه پرنده توسط کارشناسان و فعالان و محققان حوزه پرنده شناسی شناسایی شده‌اند.

رضا کیامرزی مدرس کارگاه با ارائه مباحثی درباب اهمیت پرندگان شکاری در زیست بشر، بیان کرد: اهمیت پرندگان شکاری برای انسان به عنوان سرچشمه و منشا پرواز و آرزوی دیرینه بشر مدنظر قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: رویای دیرینه بشر برای پرواز را می توان به زیبایی پرواز پرندگان شکاری نسبت داد که همواره همراه انسان بوده است. در کنار این بازسازی رویای انسان ، می توان به اهمیت این پرندگان در زنجیره غذایی طبیعت نیز اشاره کرد.

از دیگر بخش‌های این کارگاه یک روزه می توان به سخنرانی فرهاد قلی نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و کریمی نیک مدیر ارشد HSE پتروشیمی مروارید اشاره کرد که در آن به ظرفیت‌های اکولوژیک استان بوشهر درباب پرندگان شکاری اشاره شد.

این کارگاه برای دو موضوع آشنایی با گونه‌های شاخص و اصول نگهداری و تیمار اولیه پرندگان شکاری و آشنایی با شرایط زیستی و اصول حفاظت از پرنده در معرض انقراض غاز پیشانی سفید کوچک برگزار شد.