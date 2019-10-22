به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مجیری بعد از کسب مدال طلای پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در فرم «نن دائو» گفت: با انگیزه بالا و بدون استرس فرم را اجرا کرده وخوشحالم که تلاش ها جواب داد.

وی افزود: روز گذشته فرشاد عربی سرمربی تیم ملی، صحبت های زیادی با من انجام داد که این مساله سبب شد با توان و انگیزه بیشتری کارم را ادامه دهم.

این تالوکار جوان که نخستین حضورش در رقابت های بزرگسالان را تجربه می کند؛ اظهار داشت: شرایط این رده متفاوت است و شاید چند روز پس از مسابقات، به ارزش واقعی مدال طلای جهان پی ببرم.

مجیری که با روابط عمومی فدراسیون ووشو سخن می گفت، اظهار داشت: از سال گذشته کارمان را آغاز کردیم و اردوهای کوتاه مدتی داشتیم. سپس از اوایل امسال نیز اردوهای جوانان و در ادامه بزرگسالان آغاز شد. در این مدت سرمربی تیم ملی کمک زیادی به من داشت تا معایب فرمم را برطرف کنم.

وی گفت: خوشحالم تالوی ایران خودش را ثابت کردم و من هنوز ابتدای راه هستم.