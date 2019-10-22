  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۵۹

ووشو قهرمانی جهان - شانگهای؛

مجیری: شایستگی تالو ایران را ثابت کردم/ صحبت‌های عربی مهم بود

مجیری: شایستگی تالو ایران را ثابت کردم/ صحبت‌های عربی مهم بود

تالوکار جوان کشورمان گفت: از اینکه توانستم در مسابقات قهرمانی جهان به موفقیت برسم خوشحالم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مجیری بعد از کسب مدال طلای پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در فرم «نن دائو» گفت: با انگیزه بالا و بدون استرس فرم را اجرا کرده وخوشحالم که تلاش ها جواب داد.

وی افزود: روز گذشته فرشاد عربی سرمربی تیم ملی، صحبت های زیادی با من انجام داد که این مساله سبب شد با توان و انگیزه بیشتری کارم را ادامه دهم. 

این تالوکار جوان که نخستین حضورش در رقابت های بزرگسالان را تجربه می کند؛ اظهار داشت: شرایط این رده متفاوت است و شاید چند روز پس از مسابقات، به ارزش واقعی مدال طلای جهان پی ببرم.

مجیری که با روابط عمومی فدراسیون ووشو سخن می گفت، اظهار داشت: از سال گذشته کارمان را آغاز کردیم و اردوهای کوتاه مدتی داشتیم. سپس از اوایل امسال نیز اردوهای جوانان و در ادامه بزرگسالان آغاز شد. در این مدت سرمربی تیم ملی کمک زیادی به من داشت تا معایب فرمم را برطرف کنم.

وی گفت: خوشحالم تالوی ایران خودش را ثابت کردم و من هنوز ابتدای راه هستم.

کد مطلب 4753172

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها