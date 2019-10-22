نظامیان آمریکایی حق استقرار در عراق را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه ارتش عراق آمده است: تمامی نظامیان آمریکایی که از سوریه خارج شده اند این اجازه را دارند که وارد اقلیم کردستان شوند تا از این طریق به خارج از عراق منتقل شوند. هیچ مجوزی مبنی بر اینکه آنها اجازه دارند در عراق باقی بمانند وجود ندارد.

این خبر اشاره به خروج نظامیان آمریکایی از شمال سوریه است که پس از خروج از این کشور وارد اقلیم کردستان عراق شده اند.

بیانیه ارتش عراق در حالی صادر شده که «نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه اعلام کرد که هرچند خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه اقدامی «نامطلوب» بود، این منطقه نیمه خودمختار از نقش تاریخی آمریکا در حراست از این اقلیم قدردانی می کند.