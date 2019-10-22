به‌گزارش خبرگزاری مهر، رمان «ساعت باران» نوشته‌ هادی معیری‌نژاد؛ نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار که پیشتر از او رمان «هیتلر را من کشتم» منتشر شده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته بود، توسط نشر نیماژ روانه‌ بازار کتاب شد و در دسترس علاقه‌مندان ادبیات داستانی قرار گرفت.

این رمان هم همچون اثر پیشین نویسنده فضایی رازآلود و معمایی دارد و داستانش درباره‌ معلمی است که برای تدریس به یکی از روستاهای شمال می‌رود. محل اقامت او یکی از ویلاهای مصادره شده از اموال افرادی است که در گذشته آن‌جا ملاک بوده‌اند. این معلم به‌واسطه اتفاقات عجیب متوجه داستان عاشقانه‌ای قدیمی و اختلاف بین دو خانواده در آن منطقه و درگیر ماجراها و روابط پیچیده‌ای می‌شود.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«این پنجره تصورات من درباره‌ حقیقت و رویا را متحول کرد و به من فهماند که اتفاقات خارق‌العاده تا چه اندازه می‌تواند در بعضی از شرایط شبیه به واقعیت جلوه کند و حتی واقعی باشد. من همیشه با واقعیت سر و کار داشتم. گرچه با رویا و خیال هم چندان بیگانه نبودم، ولی وقتی که واقیعت و رویا درهم می‌تند، بلاتکلیفی بی‌مانندی به‌سراغ انسان می‌آید که وصف‌ناپذیر است، اما ناخوشایند هم نیست، به‌شرطی که عاقبت تلخی نداشته باشد.»

قیمت پشت جلد این رمان ۱۳۴ صفحه‌ای ۱۷۰۰۰ تومان است.